Ali Koç, Ersun Yanal ve Comolli ile görüşecek
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal ve Fransız sportif direktör Comolli ile görüşecek.
Başkan Ali Koç seçimlerden önce Aykut Kocaman ile çalışmayacağının sinyallerini vermişti. Comolli de Kocaman'a sıcak bakmıyor. Sarı-lacivertli takımda Ersun Yanal ismi ön plana çıktı. Daha önce Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan Ersun Yanal ismi Kocaman ile yolların ayrılmasının hemen ardından açıklanabilir.
Fenerbahçe'de Ali Koç - Comolli görüşmesinde ilk olarak gündeme Jurgen Klopp'un uzun süre yardımcılığını yapan Zeljko Buvac geldi. Ancak Bosnalı teknik direktörün daha önce birinci adam olarak çalışmaması ve Süper Lig'i bilmemesi şansını azalttı.
Ersun Yanal şimdilik en güçlü aday. Ancak Koç ve Comolli Bosnalı Buvac dışında daha tecrübeli isimlerle de görüşüyor. Juande Ramos da bunlardan biri. Ancak bu isimlerden olumlu yanıt alınamazsa Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal olacak.
Ersun Yanal 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'de teknik direktör olarak çalışmış ve sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Ancak yeni sezon başlamadan Aziz Yıldırım tarafından özel sebepler gerekçe gösterilerek kovulmuştu.
FANATİK
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