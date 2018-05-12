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Ali Koç: Fenerbahçe'ye pilot takım lazım

Ali Koç: Fenerbahçe'ye pilot takım lazım.14522
  • Giriş : 12.05.2018 / 09:04:00

Fenerbahçe başkanlığına adaylığını koyan Ali Koç, takımı ile ilgili planlarını anlattı.

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Sepet Beşik

Fenerbahçe Başkanlığına aday çıkarak, Aziz Yıldırım'a rakip olan ünlü iş adamı Ali Koç, Fenerbahçe ile ilgili prjelerini anlattı.

Ali Koç, "Bu seneye kadar alt yapıdan hangi futbolcu çıktı ki! Pilot takım lazım diyoruz... Artık projeler hayata geçirilsin ve kazanan Fenerbahçe olsun."

Fenerbahçe Kulübünün 26-27 Mayıs yada 2-3 Haziran  tarihlerinde yapılacak olağan genel kurulunda başkan adayı olan Ali Koç, kongre  üyelerle bir araya geldi.

Bostancı Gösteri Merkezi'nde, "Kalpler Beraber Büyük Buluşması" adı  altında gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda kulüp kongre üyesi yer aldı.

Katılımcılara hitap eden Ali Koç, bu etkinliğe büyük motivasyonla  hazırlandıkları ancak Ziraat Türkiye Kupası finalinde aldıkları sonucun  ağızlarının tadını kaçırdığını belirterek, "OIağanüstü destek, ilgi, inanç ve  sevginiz için ne kadar teşekkür etsem azdır. 2012 yılında yönetimden ayrıldıktan  sonraki dönemde beklentileri karşılayamamanın ezikliğini yaşıyordum. Şimdi  üzerimdeki yükü attım, hafifledim. Bu yolculuğu hayalden gerçeğe sizler  taşıdınız." dedi.

Mali yapısı kuvvetli, sportif başarısı sürdürülebilir olan,  şampiyonluk sayılarında tüm rakiplerinin önünde, stadı skordan bağımsız olarak  dolan, ihtişamlı ama tevazusu yüksek, dostu düşmanından fazla, her nesli cezbeden  halkın takımı Fenerbahçeyi çok özlediğini anlatan Koç, "Bu süreçte sizlerle  benzer beklentiler içinde olduğumuzu gördük. Sayenizde, 'Özlediğiniz Fenerbahçe'  sözü, bir seçim sloganından fazlası oldu. Ortak değerlerimizin adı oldu."  ifadelerini kullandı.

"İftiralara devam edecekseniz, açık çağrım var"

Kendilerine ait projelerin küçümsendiğini hatta projeleri olmadığının  ileri sürüldüğünü vurgulayan Ali Koç, "Evet, bizim kulağa hoş gelen, sırf seçim  kazanmak için söylenen ama hiçbir zaman gerçekleşmeyen projemiz yok. Bizim  projemiz, Fenerbahçe'yi hak ettiği zirveye getirmek." derken, sözlerini şöyle  sürdürdü:

"Adaylığımızın açıklanmasına kadar, bir sürü yakıştırmalar oldu.  Bizzat başkanımız ve bazı yöneticiler diye getirdiler. Benim için söylenen,  'Cimridir, para vermez, sponsor olmuyor.' iftiralarına değinmek zorunda  hissediyorum. Biz böyle büyüdük, böyle öğretildik. Fenerbahçeli yönetici yaptığı  maddi katkıyı konuşmaz ve geri de istemez. Bu iftiraları devam ettirecekseniz,  size çok açık çağrım var. Kulübümüze kim ne vermiş? Açalım resmi defterleri ve  herkese açıklayalım. İstediğiniz her yerde hazırım. Yapılanların anlatılması ayıp  ama siz bu noktaya getirdiniz. Hep diyorsunuz ya, 'Kaçtı, sponsor olmadı' diye.  Kim ne yapmış ortaya çıksın. Evet mali sıkıntılarımız var. Türk futbolunun var  ama bizim için mazeret değil.  Gelirimizin giderimizden fazla olması lazım. Biz,  4 Haziran itibarıyla kulübümüzün kasasına, belki de bugüne kadar hiç görülmemiş  şekilde, karşılıksız olarak maddi katkı yapıyor olacağız."

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kapalı toplantılarda  kendisinden, "Beyaz atlı prens" diyerek bahsettiğini anlatan Koç, "Ayrıca, 'Ben  Koç olsam, kulübün 400 milyon avro borcunu öderim, Futbol takımına da 100 milyon  avro bütçe veririm.' demiş. Yani sizin finansla ilgili hiçbir bilginiz yok. Mali  olarak nasıl bu hale geldiğimiz anlaşılıyor. Siz hesap kitap bilmiyorsunuz. Bu  vesileyle 400 milyon avro borç olduğunu öğrendik. Bu da 2 milyar liranın üzerinde  bir rakama tekabül ediyor. Bizim yapabileceğimiz. sponsorlukları artırmak.  Bugünkünden çok daha fazlasını kulübe kazandıracağız. Kimsenin elinde, Beyaz atlı  prensin bile, sihirli değneğim yok. Hep beraber yapacağız." diye konuştu

"Futbol anlayışı baştan aşağı yenilenmeli"

Sarı-lacivertli kulübün başkan adayı, futbolda günü kurtarma  anlayışında uzaklaşılması gerektiğini kaydederek,"Tüm Futbol anlayışımızı baştan  aşağı yenilemek durumundayız. Futbol aklını, teknik direktörünü sürekli  değiştiren, her sene bambaşka ihtiyaçlar doğrultusunda transferler yapan, futbol  kültürü olmayan, plansız şekilde transferin son gününde alelacele değerlerinin  üzerinde harcamalarla transferler yapan, kariyerinin sonuna gelmiş yıldız  oyuncuları takıma katmaya çalışan anlayıştan uzaklaşacağız. Kişisel kaprislerden  dolayı elimizdeki değerleri kaybetmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'nin en önemli unsurunun milyonlarca taraftarı olduğunu  vurgulayan Koç, "Söz veriyorum, tribün ve taraftar mühendisliğine soyunmayacağız.  Herkese eşit mesafede durmayı ilke edineceğiz. Fenerbahçe'de bir grup taraftar  kendisini ayrıcalıklı, bir grup taraftar da kendisini hor görülmüş hissedemez.  Olursa da bugünkü durum ortaya çıkar. Ötekileştirme yapmayacağız." şeklinde  konuştu.

"Benim siyasetle işim olmaz"

Kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a seslenen Koç, "Siz bizim büyüğümüzsünüz,  hatta efsane başkanımızsınız. Siz adayların önünün açmalısınız, Fenerbahçe'de  başka adaylar çıkması için teşvik etmelisiniz. Ne kadar çok aday olursa, bu  Fenerbahçe'nin zenginliğidir. Böyle ürküterek, korkutarak, iftiralarla  yakışmıyor." açıklamasında bulundu.

Kapalı kapılar ardından kendisinin vefasızlıkla suçlandığını ve  hakkında gerçek olmayan şeyler söylendiğini aktaran Koç, sözlerini şöyle  sürdürdü:

"Ekonomik anlamda yaptığımız tespit ve eleştirileri Fenerbahçe'ye  ihanet olarak dillendirilmiş, İnanamıyorum. Bu fikirler nasıl oluşuyor. Siz  dediklerinizin farkında mısınız? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Gerçekten inanarak  söylüyorsanız daha da kötü. Beni karalamayın Çıkın kendi projelerinizi anlatın.  Bunlar beni sadece kamçılıyor ve güçlendiriyor. Sizin adınıza ise üzülüyorum. Siz  benim nasıl biri olduğumu gayet iyi biliyorsunuz. Benim hakkımda, 'Bu adamın  Fenerbahçe ile ilgisi yok.  Niyeti başka. Siyasete girecek.' şeklinde iddialar  ortaya atıyorlar.  Erken seçimler öne alınınca çok sevindim, bu iddiadan yırttık.  Gülüyoruz ama hiç iyi bir şey değil. Benim siyasetle uzaktan yakından hiç alakam  olmaz, olmadı, olmayacaktır da. 'Kendisi de henüz bilmiyor' diyen var.  Seçildiğimiz takdirde, bir sonraki seçimde aday olayım veya olmayayım, bizim  yaşadıklarımızı kimse yaşamayacak."

Adaylık için imzalar toplanmaya devam edildi

Organizasyonda, Ali Koç'un Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda  başkan adayı olabilmesi için imzaların toplanmasına devam edildi.

Salonda iki ayrı noter bölümü kurulurken, üyeler buralarda Ali Koç'u  aday gösterdiklerine dair belgeye imza attılar.

Sarı-lacivertli ekipte başkan adaylığı için 200 üyenin imzası yeterli  olurken, Ali Koç'un kongrenin ilk günü genel kurul divanına binlerce imzanın yer  aldığı bir adaylık dosyası vermeyi planladığı belirtildi.

Öte yandan, etkinliğe katılan üyeler için Sertap Erener konser  verirken, Güldür Güldür Show tiyatro ekibi iki kısa oyun sahneledi.

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