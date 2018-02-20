Ali Koç, Fenerbahçe'ye yeni sistem getiriyor
Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıklayan Ali Koç'un yapılan kongrede seçilmesi halinde Barcelona'nın alt yapı sistemini takıma getireceği öğrenildi.
Fenerbahçe Spor Kulübü 2018 Mayıs ayında olağan seçimli kongreye gidecek. Sarı lacivertli camia yapılacak kongre ile yeni başkanını seçecek…
Koç, Mayıs ayında seçilmesi halinde sarı lacivertli ekip adına devrim niteliğinde bir projeyi hayata geçirmenin startını verecek.
BARCELONA YÖNETİMİ İLE TEMAS HALİNDE
Fenerbahçe'de Ali Koç başkan seçilmesi halinde Barcelona'nın ünlü alt yapı sistemi La Masia'yı Fenerbahçe'ye getirecek.
Xavi, İniesta, Lionel Messi, Puyol gibi devlerin yetiştiği sistemi Fenerbahçe alt yapısına aşılamayı hedefleyen Ali Koç bu doğrultuda Beko firması sayesinde sponsorluk anlaşması kapsamında yakın ilişkiler kurduğu Barcelona yönetimi ile temas haline girdi.
İlk etapta yabancı oyuncu ve yabancı genç oyuncuların transferini düşünen Ali Koç, zaman içerisinde bu sistemi Fenerbahçe altyapısına aşılamayı hedefliyor.
TÜRKİYE
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