Facebook Twitter Rss

Ali Koç seçilirse Fenerbahçe'ye o isim gelecek

Ali Koç seçilirse Fenerbahçe'ye o isim gelecek.14522
  • Giriş : 29.03.2018 / 09:12:00

Ali Koç başkanlığa seçilirse Fenerbahçe'ye sürpriz bir isim gelecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Aziz Yıldırım'a rakip olarak başkan adaylığını açıklayan ünlü iş adamı Ali Koç, seçilmesi durumunda takımın CEO'luğuna Peter Kenyon'u getirecek.

Ali Koç'un Aykut Kocaman ile teknik direktörlük konusunda devam edeceği kaydedilirken sportif direktörlük içinse marka bir ismi belirledi.

Koç, Kenyon ile yaptığı görüşme sonucunda İspanyol Sportif Direktör Jesus Garcia Pitarch isminde karar kıldı. Önceden Valencia ve A.Madrid gibi takımları yöneten Pitarch, Rafa Benitez'i bulup çıkardı. Cuper ve Aguirre gibi hocalarla çalıştı.

ŞAMPİY10

Beşiktaşlı Talisca için şoke eden açıklama

Başbakan'dan 'proje örgüt' açıklaması

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Aziz Yıldırım: FETÖ'nün yapamadığını yaptı

Aziz Yıldırım: FETÖ'nün yapamadığını yaptı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

Beşiktaşlı Talisca için şoke eden açıklama

Beşiktaşlı Talisca için şoke eden açıklama

Leo Gomide'den Beşiktaşlı Talisca için şoke eden bir açıklama geldi.

 

Galatasaray'da yerli oyuncu operasyonu

Galatasaray'da yerli oyuncu operasyonu

Fatih Terim, Galatasaray'da yerli oyuncu operasyonu başlattı.

F.Bahçe'de İsmail'den sonra sıra Janssen'de

F.Bahçe'de İsmail'den sonra sıra Janssen'de

Fenerbahçe'ye sakat oyuncular İsmail Köybaşı ve Janssen'den güzel haber geldi.

 

İtalya'dan Talisca ile ilgili açıklama geldi

İtalya'dan Talisca ile ilgili açıklama geldi

İtalya'dan golcü oyuncu Anderson Talisca ile ilgili açıklama geldi.

KAP'a bildirildi! Galatasaray tamamını sattı

KAP'a bildirildi! Galatasaray tamamını sattı

Galatasaray kullanılmayan rüçhan haklarının satılmasına karar verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya