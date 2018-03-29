Ali Koç seçilirse Fenerbahçe'ye o isim gelecek
Aziz Yıldırım'a rakip olarak başkan adaylığını açıklayan ünlü iş adamı Ali Koç, seçilmesi durumunda takımın CEO'luğuna Peter Kenyon'u getirecek.
Ali Koç'un Aykut Kocaman ile teknik direktörlük konusunda devam edeceği kaydedilirken sportif direktörlük içinse marka bir ismi belirledi.
Koç, Kenyon ile yaptığı görüşme sonucunda İspanyol Sportif Direktör Jesus Garcia Pitarch isminde karar kıldı. Önceden Valencia ve A.Madrid gibi takımları yöneten Pitarch, Rafa Benitez'i bulup çıkardı. Cuper ve Aguirre gibi hocalarla çalıştı.
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