Ali Koç'tan Aykut Kocaman için açıklama
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'a rakip çıkarak başkanlığa aday olan ünlü iş adamı Ali Koç, Aykut Kocaman olmasa 3 Temmuz'un atlatılamayacağını belirtti.
Fenerbahçe'nin başkan adayı Ali Koç, katıldığı bir söyleşide önemli açıklamalar yaptı...
Aykut Kocaman ve 3 Temmuz süreci ile ilgili konuşan Koç, “Kocaman’ın yeri bende ayrı. Avrupa’da tek yarı finalimizi onunla oynadık. 27 yıl sonra Türkiye Kupası onunla geldi. Onunla şampiyon olduk. Ama en önemlisi Aykut Kocaman olmasa 3 Temmuz’u atlatamazdık” dedi. Koç, 3 Temmuz sürecinde iki ay sedef hastalığı geçirdiğini itiraf ederek “İki ay bir blue jean, bir tişört bir sweatshirt, çorap, lastik ayakkabı salonda tuttum. Karım da bilmez. Ne olur ne olmaz. Gelirler. Başkanımız orada müthiş bir liderlik örneği verdi. Yurt dışındaydı. ‘Kaçtı’ diyenler kaçtı. Başkanımız geldi. Takdire şayan bir hareketti ve camia da sahip çıktı” diye konuştu.
HABERTURK
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