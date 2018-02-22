Ali Koç'tan Aziz Yıldırım ile ilgili açıklama geldi
Başkanlığa adaylığını açıklayan Ali Koç, rakibi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile ilgili çarpıcı açıklamalarda geldi.
Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, "Başkanımız Aziz Yıldırım geçen seçimde başkanlık için beni işaret ediyordu" dedi.
Fenerbahçe'nin başkan adayı Ali Koç, dün İstanbul’da üyelerle bir araya geldi. Gazete Habertürk'ün haberine göre, çok önemli açıklamalar yapan Koç, başkan Aziz Yıldırım’ın kendisinin aday olacağını düşünmediğini belirterek “Başkanımız bir önceki seçimde beni işaret ederken, benim bu topa asla girmeyeceğimi düşünüyordu. Onun için beni işaret etti. Aziz başkan, ‘Bana bir şey olursa kulübü kurda kuşa bırakmayalım’ diyordu. Peki şimdi ben kurt muyum, kuş muyum? Taraftar kulübün gerçek sahibidir. Kongre üyesi de taraftardan seçiliyor, taraftar olmasanız kongre üyesi de olmazsınız. Gerçi son zamanlarda başka taraftarlar da üye oluyormuş!” ifadelerini kullandı.
Koç şöyle devam etti: “Bedelsiz üye olayında bizi aptal zannediyorlar herhalde. 17 bin tane bayimiz var, hepsini üye yapabileceğimizi bilmiyorlar mı acaba? Bizi bu yollardan geçirmesinler. Önümüzdeki günlerde başkana bir mektup yazmayı düşünüyorum. Çıkalım FB TV’de birebir konuşalım tartışalım. Kimseyi mahkemeyi vermeyi düşünmüyorum ama konuşmalar bu şekilde devam ederse işler istemediğimiz noktaya gidebilir. Şunu herkes bilsin: Fenerbahçe için bıçak kemiğe dayandığında girmeyeceğim kavga olmaz.”
Ali Koç, konuşmasında Futbol takımına da değindi. Koç, takımda eksiklikler olduğunu vurgulayarak “Keşke futbolun başına basketboldaki Obradovic gibi birini bulabilsek” dedi.
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