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Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın sözlerine yanıt

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın sözlerine yanıt.14821
  • Giriş : 31.03.2018 / 08:11:00

Ali Koç'tan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sözlerine yanıt gecikmedi.

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Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıklayarak Aziz Yıldırım'a rakip çıkan Ali Koç, kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa aday olan Ali Koç,  Fenerbahçe'yi şahlandırmak istediğini söyledi.

İzmir'de bir otelde Fenerbahçe kongre üyeleriyle bir araya gelen Ali  Koç, kente büyük bir beklentiyle geldiklerini ancak bu kadar da kalabalık  beklemediklerini vurguladı.

Ocak ayından bu yana yüz binlerce Fenerbahçeliyle bir araya  geldiklerini aktaran  Koç, "Bunlardan da kendimize yol haritası çıkardık. Şunu  anladık ki bizler hayatlarımızı Fenerbahçe'nin maç takvimine göre planlamayı  özledik. Şampiyon takımlarımızı Bağdat Caddesi'nde karşılamayı özledik. Futbol  takımımızın Avrupa'da bilinmesini özledik. Eski heyecanımızı kenetlenmemizi ve  ihtişamı özledik." diye konuştu.

Bugüne kadar görev süresi boyunca elde ettiği başarılar için Aziz  Yıldırım'a teşekkür eden Koç, 3 Temmuz sürecinde Yıldırım önderliğinde verilen  mücadelenin Fenerbahçe tarihine altın harflerle yazıldığını belirtti.

Bir gazetede, 1969 yılında Türkiye'nin yüzde 60'ının Fenerbahçeli  olduğuna dair bir haber yer aldığını ifade eden Koç, son 4 yılda futbolda gelinen  noktanın kimseyi mutlu etmediğini kaydetti.

Taraftarla olan sıcak bağın erozyona uğradığına dikkati çeken Koç,  "Yeni nesilleri Fenerbahçeli yetiştirme konusunda başarısız olduğumuzu görüyoruz.  Fenerbahçe ne durumda olursa olsun gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz  vardır." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar iftira söyleminde bulunmadıklarını bundan sonra da  bulunmayacaklarını belirten Koç, şunları söyledi:

    "Her şeyden önce hepimiz Fenerbahçeliyiz ve aynı gemideyiz. Seçilirsek  şeffaf, hesap veren, ayakları yere sağlam basan, her anlamda özgür, ulusal ve  global alanda yükselen, 1907'den bu yana taşıdığı ilke ve değerleri gelecek  nesillere taşıyan bir Fenerbahçe için çalışacağız. Bunları hep beraber  gerçekleştireceğiz. Biz de bu anlamda maddi manevi ne gerekiyorsa yapacağız. Bana  soruyorlar 'Ne projen var?', ben de diyorum ki tek projem Fenerbahçe'yi tekrar  şahlandırmak."

    Göreve geldiği takdirde birinci önceliğinin sermayeyi artırmak  olduğunu ifade eden Koç, kongre üyelerinden destek talep etti.

"Ajax değil Altınordu"

Hayalinin Fenerbahçe'ye her sene 10 bin yeni üye kazandırmak olduğunu  dile getiren Koç, bunun hem mali hem de bağımsızlık açısından önemine değindi.

Futbolda her sene bambaşka ihtiyaçlara göre transfer yapıldığını  anlatan Koç, "Plansız programsız bir şekilde transferin son gününde alelacele,  piyasa değerinin ve emsallerinin çok üzerinde transferler yapan, kariyerinin son  kontratına gelmiş yıldız oyuncuları kadroya katmaya çalışan anlayışı artık bir an  önce değiştirmek zorundayız. Finansal tablolarımızın da gösterdiği gibi bu  sürdürülebilir bir durum değildir." diye konuştu.

Bunun için özel bir ekip oluşturulduğuna dikkati çeken Koç, "İngiltere  ve İspanya'da yaptığımız toplantılarda gördüğümüz modellerden hangisinin  Fenerbahçe'mize daha uygun olduğunu, hangi altyapı modelinin meyvesini en kısa  sürede alabileceğimizi araştırdık. Bırakın Ajax gibi modelleri konuşmayı  burnumuzun dibinde olan Altınordu'ya bakalım." şeklinde konuştu.

Hakkında çıkan eleştirilere de cevap veren Koç, "Başkanlığı boyunca  asılsız haberlerden muzdarip olan Aziz Yıldırım'ın, 'Başkan olursam bütün takımı satacağım' ifadesinin benim ağzımdan çıkmayacağını bilmesi lazım." dedi.

Bugüne kadar Aziz Yıldırım'a karşı saygısızlık yapmadığını anlatan  Koç, bundan sonra da yapmayacağını söyledi.

Aday olmak için mevcut başkandan onay almak gerekmediğini belirten  Koç, "Şartları uyan her kongre üyesi adaylığını açıklayabilir. Adaylığını  açıklayanları suçlarsan demokrasiden uzaklaşırsın. Aziz Yıldırım da bugün  adaylığını açıkladı. Hayırlı uğurlu olsun rekabet iyi bir şeydir." ifadelerini  kullandı.

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