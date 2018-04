Ali Koç'tan derbi açıklaması: Yazık oldu

Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıklayarak Aziz Yıldırım 'a rakip çıkan Ali Koç, dün akşam oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçını değerlendirdi.Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği söyleşide olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş maçıyla ilgili konuştu. Koç, "Her şey bizim elimizdeydi. Yazık oldu, bunu hak etmedik" dedi.Fenerbahçe'nin 2-3 Haziran tarihlerinde düzenlenecek kongresinde başkanlığa adaylığını açıklayan Ali Koç, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği söyleşiye katılmak için geldiği Muğla 'nın Bodrum ilçesinde olaylı derbiyle ilgili yorum yaptı. Söyleşi öncesi Herodot Kültür Merkezi'ndeki kokteylde Dernek Başkanı Mert Sayın ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Koç, dün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanıp 57'nci dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili, "Her şey bizim elimizdeydi, yazık oldu. Bunu hak etmedik. Bugün buradaki toplantıyı iptal etmek isterdim, konuşmak istemiyorum. Çok titiz ve yanlış hareket etmeden davranmak zorundayız" dedi.Ali Koç'un derbide yaşanan olumsuzluklar nedeniyle toplantıya katılmak istemediği, danışmanlarıyla yaptığı görüşme sonrası Marmaris, İstanbul , Çanakkale, İzmir Denizli ve Aydın 'dan gelen üyeler olduğu için bu kararından vazgeçtiği öğrenildi. Yaklaşık 200 Fenerbahçeli üyenin ellerinde sarı-lacivertli bayraklar ve Fenerbahçe Marşı'yla karşıladığı Koç, herkesin elini sıkıp, hal hatır sordu. Kokteylde sanatçı Selçuk Alagöz'ün yazıp bestelediği söz ve müziğini yaptığı Fenerbahçe 100. yıl Marşının CD'si, Koç'a hediye edildi. Koç'un olaylı derbi nedeniyle çok gergin ve üzüntülü olduğu görüldü. Fenerbahçelilerin sorularını yanıtlayan, kendisine derbi gerginliği de sorulan Koç, "Fazla birşey söyleyecek durumda değilim" diye konuştu.Ali Koç, olaylarla ilgili, "Her şey bizim elimizdeydi. Yazık oldu, bunu hak etmedik. Bugün toplantıyı iptal etmek isterdim, konuşmak istemiyorum. Çok titiz ve yanlış hareket etmeden davranmak zorundayız. Çünkü dün akşamki maçın yansımaları çok fazla yerlere çekilecek. Buna prim vermemek gerekir. En çok soğukkanlı, mantıklı ve sakin olduğumuz bir dönem. Kim acele eder konuşursa, yanlış yapar. Bu nedenle bugünkü toplantıyı da iptal etmek istiyordum. Ama çok değerli üyelerimiz, çok uzun yollardan geldiler. Bu nedenle toplantıya katılıp, kısa bir konuşma yapıp dönmek istiyorum. Mümkünse de üyelerimizden bu konu üzerinde yanlış yorumlar yapılmamasını rica ediyorum" şeklinde konuştu.Üyelerin yanlarında getirdiği atkı, forma ve bayraklaları imzalayan Koç, dernek üyeleriyle otelden ayrıldı.FANATİK