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Ali Koç'un açıklaması sonrası gözler Yıldırım'da

Ali Koç'un açıklaması sonrası gözler Yıldırım'da.13896
  • Giriş : 26.07.2018 / 09:34:00

Ali Koç'un borç açıklaması sonrası gözler Aziz Yıldırım'a çevrildi.

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Sepet Beşik

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un borç açıklaması sonrası gözler eski başkan Aziz Yıldırım'dan gelecek yanıta çevrildi.

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç’un borç ve kulübün genel mali durumuyla ilgili yaptığı olay yaratan açıklamaların ardından gözler koltuğun eski sahibi Aziz Yıldırım’a çevrildi. Yıldırım’ın cumartesi günü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacak Divan Kurulu’na katılıp katılmayacağı merakla bekleniyor. Hatırlanacağı gibi Ali Koç önceki günkü açıklamalarından Yıldırım’ın istediği zaman FB TV’ye çıkıp, kulübün mali durumuyla ilgili söz alabileceğini duyurmuştu.

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