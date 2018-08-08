Ali Nesin: Erdoğan konusunda yalan söyledim
Usta yazar Aziz Nesin'in matematikçi oğlu Ali Nesin, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Erdoğan'ın kazanabileceğini gördüğünü söyledi.
Prof. Dr. Ali Nesin, “Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanabileceğini gördüm, Facebook’ta yalan söyledim. Daha önceki seçimlerde de gördüm. Yalan söylemedim aslında; inanamadım" dedi. Nesin, "Hatta İnce’yi Facebook sayfamdan uyardım" ifadesini kullandı.
Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Ali Nesin, CHP zihniyetinin halka eziyet çektirdiğini savundu.
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"Cumhuriyet boyunca iş adamlarından başka kimse Cumhuriyet'ten faydalanmadı ki" görüşünü dile getiren Nesin, "Solcular mı, ülkücüler mi, Aleviler mi, Müslümanlar mı, Kürtler mi faydalandı? Hangi zümre buradan bir şey kazandı? Siyasetçi değilim ki ben. Eğer bir parti, bir düşünce seksen yıl boyunca kaybediyorsa, 'Ben nerede yanlış yapıyorum?' diye düşünmesi lazım" ifadesini kullandı.
24 Haziran seçimleriyle ilgili olarak "Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanabileceğini gördüm, Facebook'ta yalan söyledim. Daha önceki seçimlerde de gördüm. Yalan söylemedim aslında; inanamadım. Hesap kitap yaptım. Yüzde 49, yüzde 50 çıkıyordu. Yüzde 52'yi bulamadım. Gördüm ve hatta İnce'yi Facebook sayfamdan uyardım. 'Birisi söylesin, yanlış siyaset güdüp, yanlış propaganda yapıyor' dedim" diyen Nesin, o dönem CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye de şu eleştirileri yöneltti:
"Apoletlerini sökerim' ve 'Diploması yok' söylemleri çok yanlıştı. Türkiye'de diploması olmayan milyonlar var. AKP'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50'ye yakın belli bir oyu var. Ondan oy çalmaya çalışmadıkça bir yere gelemezsin ki. Ortak aday çıkarmadınız; ama AKP'den oy çalmak lazım değil mi?"
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