Alişan bu sabah ameliyat masasına yattı
Evlilik kararı alan Alişan'dan kötü haber geldi. Ses tellerinde kist bulunan ünlü isim, bu sabah saatlerinde ameliyat masasına yattı. Alişan'ı bu zor gününde sevgilisi Buse Varol yalnız bırakmadı.
Buse Varol, ameliyatın iyi geçtiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Buse Varol, türkücünün ameliyat nedeniyle 10 gün konuşamayacağını belirtti.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Murat Dalkılıç'a vertigo teşhisi konuldu
Sevilen şarkıcı Murat Dalkılıç'a vertigo teşhisi konulduğu öğrenildi.
Nurettin Yıldız'a Deniz Akkaya da tepkili!
Deniz Akkaya, son zamanlardaki çıkışlarıyla gündeme gelen Nurettin Yıldız'a tepki gösterdi.
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ botoksu abarttı
Güzel oyuncu Pınar Altuğ'un son görüntüsü herkesi şoke etti.
Sibel Can'dan olay yaratan iddia için açıklama
Ünlü şarkıcı Sibel Can, basında çıkan iddialara açıklık getirdi.
Kıvanç Tatlıtuğ, rekoru İmirzalıoğlu'ndan aldı
Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu’ndan ‘en yüksek ücret’ rekorunu aldı.
Milli futbolcunun düğün adresi belli oldu!
Aslıhan Doğan’a evlenme teklif eden Arda Turan’ın düğünü nerede yapacağı merak konusu oldu.