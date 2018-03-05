Facebook Twitter Rss

Alişan bu sabah ameliyat masasına yattı

Alişan bu sabah ameliyat masasına yattı.16221
  • Giriş : 05.03.2018 / 15:02:00
  • Güncelleme : 05.03.2018 / 15:01:10

Ünlü türkücü Alişan bu sabah saatlerinde ameliyat masasına yattı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Evlilik kararı alan Alişan'dan kötü haber geldi. Ses tellerinde kist bulunan ünlü isim, bu sabah saatlerinde ameliyat masasına yattı. Alişan'ı bu zor gününde sevgilisi Buse Varol yalnız bırakmadı.

Buse Varol, ameliyatın iyi geçtiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Buse Varol, türkücünün ameliyat nedeniyle 10 gün konuşamayacağını belirtti.

TÜRKİYE

İstanbul'da lüks villalara baskın

Afrin'de 2 köy daha temizlendi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Murat Dalkılıç'a vertigo teşhisi konuldu

Murat Dalkılıç'a vertigo teşhisi konuldu

Sevilen şarkıcı Murat Dalkılıç'a vertigo teşhisi konulduğu öğrenildi.

Nurettin Yıldız'a Deniz Akkaya da tepkili!

Nurettin Yıldız'a Deniz Akkaya da tepkili!

Deniz Akkaya, son zamanlardaki çıkışlarıyla gündeme gelen Nurettin Yıldız'a tepki gösterdi.

 

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ botoksu abarttı

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ botoksu abarttı

Güzel oyuncu Pınar Altuğ'un son görüntüsü herkesi şoke etti.

Sibel Can'dan olay yaratan iddia için açıklama

Sibel Can'dan olay yaratan iddia için açıklama

Ünlü şarkıcı Sibel Can, basında çıkan iddialara açıklık getirdi.

 

Kıvanç Tatlıtuğ, rekoru İmirzalıoğlu'ndan aldı

Kıvanç Tatlıtuğ, rekoru İmirzalıoğlu'ndan aldı

Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu’ndan ‘en yüksek ücret’ rekorunu aldı.

Milli futbolcunun düğün adresi belli oldu!

Milli futbolcunun düğün adresi belli oldu!

Aslıhan Doğan’a evlenme teklif eden Arda Turan’ın düğünü nerede yapacağı merak konusu oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya