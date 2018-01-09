Alişan, Buse Varol ile evliliğe ilk adımı attı
İzdivaç programı sunucusu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ile nişanlanan ve evliliğin eşiğinden dönen Alişan, Buse Varol ile yeni bir aşka yelken açtı. Alişan'ın Eda Varol'u annesiyle tanıştırdığı öğrenildi.
Alişan'ın yakın dostu Ece Erken, müjdeyi, "Dün Buse, Alişan'ın evine gitti ve Suzan abla gelinini çok sevdi. İlk adımlar atıldı, haberiniz olsun!" sözleriyle duyurdu.
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