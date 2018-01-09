Facebook Twitter Rss

Alişan, Buse Varol ile evliliğe ilk adımı attı

Alişan, Buse Varol ile evliliğe ilk adımı attı.16229
  • Giriş : 09.01.2018 / 12:24:00

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Alişan, Buse Varol ile evliliğe ilk adımı attı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

İzdivaç programı sunucusu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ile nişanlanan ve evliliğin eşiğinden dönen Alişan, Buse Varol ile yeni bir aşka yelken açtı. Alişan'ın Eda Varol'u annesiyle tanıştırdığı öğrenildi.

Alişan'ın yakın dostu Ece Erken, müjdeyi, "Dün Buse, Alişan'ın evine gitti ve Suzan abla gelinini çok sevdi. İlk adımlar atıldı, haberiniz olsun!" sözleriyle duyurdu.

TÜRKİYE

Erdoğan isim vermeden yüklendi

TEM'de kaza! İstanbul trafiği kilitlendi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Aleyna'nın aşkı Mert Koç'a halasından yorum

Aleyna'nın aşkı Mert Koç'a halasından yorum

Aleyna Tilki'nin aşkı Mert Koç'a halasından ilginç bir yorum geldi.

Usta oyuncuya veda

Usta oyuncuya veda

93 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Münir Özkul, son yolculuğuna uğurlanıyor.

 

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Ünlü sinema sanatçısı Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı.

Acun Ilıcalı'ya 1 milyon lira ceza kesildi!

Acun Ilıcalı'ya 1 milyon lira ceza kesildi!

Acun Ilıcalı'nın TV8 kanalına, küçük çocuklara şort giydirerek programa çıkartılmasına izin verdiği

 

Pelin Batu, doktor sevgilisi ile evleniyor

Pelin Batu, doktor sevgilisi ile evleniyor

Ünlü isim Pelin Batu, doktor sevgilisi Macit Bitargil ile evleniyor.

Sevilen oyuncu Şevket Çoruh evlendi!

Sevilen oyuncu Şevket Çoruh evlendi!

Sevilen oyuncu Şevket Çoruh, sevgilisi Özge Turna ile evlendi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya