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Alişan'dan dini nikah eleştirilerine yanıt

Alişan'dan dini nikah eleştirilerine yanıt.19711
  • Giriş : 02.05.2018 / 12:02:00

Ünlü şarkıcı Alişan'dan dini nikah eleştirilerine yanıt geldi.

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Büyüyen Beşik

Geçtiğimiz yıllarda izdivaç programı sunucusu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ile evliliğin eşiğinden dönen Alişan'ın Buse Varol ile dini nikah kımasına sosyal medyadan eleştiri yağmıştı.

Sosyal medyada nikaha gelen eleştirilere ise Alişan "Biz elhamdülillah Müslümanız. Size ne ya hu!" sözleriyle tepki gösterdi.

İşte Alişan'ın Instagram hesabından yaptığı tepki dolu paylaşım:

"Biz elhamdülillah Müslümanız..Ve dinime göre Allah'ım neyi emrediyorsa onu yaptım..Kimsenin dinine de, örfüne de, adetine de karışmam ve laf söyleyemem.. Kim neye inanıyorsa öyle yaşasın.."

"SİZE NE YA HU!"

"Bugün Allah katında, Allahın izniyle de Pazar günü hukuken ve kanuni olarak evlenmiş olacağım,inşallah..Burada ve birçok sitede yorum yapanlara sesleniyorum.. Ne olur bir kere de insan gibi yorum yapıp mutluluklar dileyin.. Ama altını çiziyorum insanlık!!! Soyunana karışırsınız, ibadet edene karışırsınız, açılana laf, kapanana laf size ne ya hu size ne???"

TÜRKİYE

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