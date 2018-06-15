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Alişan ile Buse Varol çiftinin bebeği olacak

Alişan ile Buse Varol çiftinin bebeği olacak.21694
  • Giriş : 15.06.2018 / 08:59:00

Geçtiğimiz mayıs ayında dünya evine giren Alişan ile Buse Varol çifti bebek beklemeye başladı.

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Beşik Modelleri

6 Mayıs’ta görkemli düğünle Buse Varol tektaş ile dünya evine giren Alişan, baba oluyor. Varol’un beş haftalık hamile olduğu öğrenildi. Ünlü türkücü her fırsatta en büyük hayalinin baba olmak olduğunu söylüyordu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Alişan ile Buse Varol Tektaş çifti mutlu haberi sosyal medya hesabından çektikleri video ile sevenleriyle paylaştı. Alişan paylaşımının altına, "Allahım'a şükürler olsun... İnşallah Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip eder.. Simdiden güzel dileklerde bulunan herkese teşekkürler." notunu düştü. 

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