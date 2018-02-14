Alişan ile Buse Varol'un nikah tarihi belli oldu
İzdivaç programı sunucusu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ile evliliğin eşiğinden dönen Alişan, Buse Varol ile nikah masasına oturuyor. Alişan'ın evleneceği tarih 6 Mayıs olarak açıklandı.
Yaklaşık 3.5 aydır beraber olan Buse Varol ve Alişan, rol aldıkları 'Dostlar Mahallesi' adlı dizinin setinde tanışmışlardı.
Çiftten beklenen açıklama geldi. Düğün yeri ve tarihi netleşti.
Alişan ve Buse Varol, 6 Mayıs Pazar günü Maçka’daki Swissotel’de 350 kişinin katılacağı bir törenle dünya evine girecek.
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