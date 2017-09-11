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Alişan ile Eda Erol'un ayrılık nedeni belli oldu

Alişan ile Eda Erol'un ayrılık nedeni belli oldu.13931
  • Giriş : 11.09.2017 / 16:02:00
  • Güncelleme : 11.09.2017 / 16:02:45

Ünlü şarkıcı Alişan ile Eda Erol'un ayrılık nedeni belli oldu.

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İzdivaç programı sunucusu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ile nişanlanan ve düğüne ramak kala ayrılan Alişan'ın kararının nedeni belli oldu. Alişan, Eda Erol'un kendinden habersiz dizi teklifini kabul etmesine sinirlendi.

Alişan ile Eda Erol, 29 Haziran'da nişanlanmış, evlenmeye 1.5 ay kala ayrılmıştı. Ayrılıkla ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Eda Erol, nişanlısından habersiz bir diziye "Evet" dedi. Bunu duyan Alişan çıldırdı ve nişanı attı.

AYRILIR AYRILMAZ AJANSA KAYDOLDU

Eda Erol, nişandan önce dizilerde rol alıyordu. Alişan nikahtan sonra Eda Erol'un çalışmasını istemiyordu. Ancak Eda, Alişan'ı dinlemeyince ikili ayırldı. Eda Erol ayrılık sonrası oyunculuk ajansına kaydoldu.

ALİŞAN RÖPORTAJDA "EDA OYUNCLUK YAPMAYACAK" DEMİŞTİ

Alişan daha önce verdiği röportajda, "Eda önceden oyunculuk yapmış ama artık yapmayacak. Çünkü evleneceğiz. Oyunculukta çalışma koşulları çok zor" ifadelerini kullanmıştı.

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