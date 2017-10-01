Alişan'la ayrılan Eda Erol'un yeni işi şaşırttı
Alişan’ın eski nişanlısı Eda Erol kendine yeni bir iş buldu. Erol, oyunculuktan vazgeçti, mobilya dekorasyon işine el attı. Erol, açtığı mağazada dekoratif ürünler satacak, evleri dizayn edecek.
Erol yeni işini sosyal medya hesabından " Siz hayal edin biz dekore edelim" sözleriyle duyurdu.
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