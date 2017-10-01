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Alişan'la ayrılan Eda Erol'un yeni işi şaşırttı

Alişan'la ayrılan Eda Erol'un yeni işi şaşırttı.27819
  • Giriş : 01.10.2017 / 15:45:00
  • Güncelleme : 01.10.2017 / 15:49:22

Alişan'la nişanlanan daha sonra ise ayrılık kararı alan Eda Erol'un yeni işi şaşırttı.

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Sepet Beşik

Alişan’ın eski nişanlısı Eda Erol kendine yeni bir iş buldu. Erol, oyunculuktan vazgeçti, mobilya dekorasyon işine el attı.  Erol, açtığı mağazada dekoratif ürünler satacak, evleri dizayn edecek.

Erol yeni işini sosyal medya hesabından " Siz hayal edin biz dekore edelim" sözleriyle duyurdu.

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