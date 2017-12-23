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Alişan'ın yeni aşkından romantik paylaşım

Alişan'ın yeni aşkından romantik paylaşım.15689
  • Giriş : 23.12.2017 / 17:57:00

Alişan'ın yeni aşkı Buse Varol, romantik bir paylaşımda bulundu.

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Büyüyen Beşik

Geçtiğimiz yıl izdivaç programı sunucusu Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol ile nişanlanan ve düğüne bir kala ayrılan Alişan, gönlünü genç oyuncu Buse Varol'a kaptırdı.

Alişan'ın instagram hesabından yaptığı "Hayatıma hoşgeldin" paylaşımın ardından Buse Varol da sevgilisiyle birlikte yer aldığı romantik bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

27 yaşındaki oyuncu, kalp emojisi de eklediği paylaşıma, "Bazen neden, nasıl diye sorgulamazsın hayatı. Sadece akışına bırakırsın ve sen mucizeleri değil, mucizeler seni bulur. Hayatıma gelmeni sevgiyle kabul edip, şükredip susuyorum. Hoşgeldin" notunu yazdı.

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