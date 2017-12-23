Alişan'ın yeni aşkından romantik paylaşım
Geçtiğimiz yıl izdivaç programı sunucusu Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol ile nişanlanan ve düğüne bir kala ayrılan Alişan, gönlünü genç oyuncu Buse Varol'a kaptırdı.
Alişan'ın instagram hesabından yaptığı "Hayatıma hoşgeldin" paylaşımın ardından Buse Varol da sevgilisiyle birlikte yer aldığı romantik bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.
27 yaşındaki oyuncu, kalp emojisi de eklediği paylaşıma, "Bazen neden, nasıl diye sorgulamazsın hayatı. Sadece akışına bırakırsın ve sen mucizeleri değil, mucizeler seni bulur. Hayatıma gelmeni sevgiyle kabul edip, şükredip susuyorum. Hoşgeldin" notunu yazdı.
MİLLİYET
DİĞER HABERLER
Ali Ağaoğlu, dede olmaya hazırlanıyor!
Magazin gündeminden düşmeyen iş adamı Ali Ağaoğlu, dede olmaya hazırlanıyor.
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan ayrılık açıklaması!
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, hakkında çıkan ayrılık iddialarına yanıt verdi.
Şarkıcı Hakan Altun hastaneye kaldırıldı!
Sevilen şarkıcı Hakan Altun'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Metin Hara ile Adriana Lima'nın ayrıldı mı?
Magazin gündemine bomba gibi düşen Metin Hara-Adriana Lima aşkında yeni gelişmeler yaşandı.
Mesut Yılmaz'ın oğlu evlilik hazırlığındaymış
Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın evlilik hazırlığında olduğu öğrenildi.
Kerimcan Durmaz'ın konserinde ortalık karıştı
Kısa sürede ünlenen ve büyük bir takipçi kitlesi olan Kerimcan Durmaz'ın konserinde arbede çıktı.