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Alişan'dan dizi setinde sürpriz evlenme teklifi!

Alişan'dan dizi setinde sürpriz evlenme teklifi!.20027
  • Giriş : 25.03.2018 / 08:16:00
  • Güncelleme : 25.03.2018 / 08:19:31

Ünlü oyuncu Alişan, dizi setinde sevgilisi Buse Varol'a evlenme teklif etti.

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Beşik Modelleri

Alişan, sevgilisi Buse Varol’un rol aldığı TRT1’de yayınlanan ‘Payitaht Abdülhamid’ dizisinin İzmit’teki setine habersizce gitti. Elinde tektaşla Buse Varol’un önünde diz çöken ünlü şarkıcı, “Hayatımın en doğru kararını verdiğime eminim. Benimle evlenir misin?” diye sordu. Varol, heyecanını “Bayılacağım şimdi. Titriyorum” sözleriyle ifade etti. Alişan’a sarılıp “Evet” diyen Buse Varol gözyaşlarını tutamadı.

4 aydır birlikte olan çift, 6 Mayıs’ta Swiss Otel’de nikah masasına oturacak.

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