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Aliyev: ABD, Kudüs kararını gözden geçirmeli

Aliyev: ABD, Kudüs kararını gözden geçirmeli.13609
  • Giriş : 13.12.2017 / 17:42:00

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD'ye tepki gösterdi.

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İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etme kararını tanıyan Amerika Birleşik Devletleri'ne Azerbaycan'dan tepki gecikmedi, Cumhurbaşkanı Aliyev, Amerika'nın kararını yeniden gözden geçirmesini tavsiye etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a organizasyon için teşekkür etti ve toplantının, Türkiye'nin İslam dayanışmasına sunduğu katkıların göstergesi olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına aykırı kararından rahatsız olduklarını belirten Aliyev, "Bu karar, Filistin-İsrail sorununun adil çözümünü kötü etkileyebilir ve Ortadoğu'da tehlikeli sonuçlar doğurabilir. ABD, bu kararını yeniden gözden geçirmelidir." dedi.

Azerbaycan'da Filistin'e destek için çok sayıda uluslararası etkinlik düzenlediklerini hatırlatan Aliyev, "Azerbaycan, Filistin-İsrail sorununun Doğu Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olmakla, iki devlet temelinde çözümünü destekliyor. Biz, her zaman olduğu gibi bugün de Filistin halkının yanındayız." diye konuştu.

Ermenistan-Azerbaycan çatışması ve Dağlık Karabağ sorunundan da bahseden Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ermenistan, işgal ettiği tarihi Azerbaycan topraklarında tüm camileri ve İslami anıtları yok etti. Şimdi Ermenistan farklı İslam ülkeleri ile dostluk ilişkileri kurmak istiyor. Bu, en büyük ikiyüzlülüktür. Müslümanlar bilmeli ki kutsal camilerimizi yıkan Ermenistan, İslam ülkelerinin dostu olamaz."

TRT

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