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Aliyev, anketlerde %80'in üzerinde oy alıyor

Aliyev, anketlerde %80'in üzerinde oy alıyor.9268
  • Giriş : 11.04.2018 / 20:05:00

Azerbaycan'dan vatandaşlar sandık başına gitmeden önce anketler yapılıyor. Anketlere göre Aliyev, ezici bir üstünlükle seçimi kazanacak.

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Anketler, Aliyev'in girdiği son seçimden de seçmenlerin büyük çoğunluğunun oylarını alarak çıkacağını gösteriyor.

"ELS" Bağımsız Araştırmalar Merkezinin 300 sandıkta 80 bin seçmenle yaptığı anketin sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Aliyev, oyların yüzde 82,7'sini alarak seçimi kazandı. Ankete göre, Birleşik Azerbaycan Halk Cephesi Partisinin adayı Kudret Hasanguliyev yüzde 4,23 oyla ikinci, bağımsız aday Zahid Oruç ise yüzde 3,7 oyla üçüncü oldu.

Sivil Toplum İçin Bağımsız Danışma ve Yardım Merkezinin Fransız "Opinion Way" şirketiyle ortaklaşa gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına göre de seçimin galibi yüzde 86,53 oyla Aliyev oldu. Ankete göre, Aliyev'i yüzde 3,1 oyla Hasanguliyev, yüzde 2,92 oyla Oruç izledi.

Azerbaycan Çalışma Haklarını Savunma Ligi sivil toplum kuruluşuyla Amerikan "Arthur J.Finkelstein and Associates" (AJF) şirketinin ortaklaşa yaptığı çıkış anketlerinin sonuçlarına göre de Aliyev yüzde 85,57 oy alarak seçimi kazandı. 

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