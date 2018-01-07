Facebook Twitter Rss

Alman Bakan'dan Çavuşoğlu'na çay ikramı

Alman Bakan'dan Çavuşoğlu'na çay ikramı.24331
  • Giriş : 07.01.2018 / 08:09:00

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na çay ikram etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın Goslar kentindeki tarihi Kaiserpfalz Sarayı’nda Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile görüştü. Ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu ve Gabriel iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik olumlu mesajlar verdi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, evinde ağırladığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na eliyle Türk çayı ikram etti. İlk defa evinde yabancı bir bakanı ağırlayan Gabriel, sıcak bir havada gerçekleşen görüşmeye ait fotoğrafı Facebook hesabında paylaştı.

5 bin 700 ton karkas et ithal edilecek

Netanyahu'dan AB'ye 'İran' telefonu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Çin'de gemi kazası: 32 kişi kayıp

Çin'de gemi kazası: 32 kişi kayıp

Çin'in doğusunda gemi kazası meydana geldi. Kaza sonrası 32 mürettebata ulaşılamıyor.

Havada tuvalet krizi! Uçak acil iniş yaptı!

Havada tuvalet krizi! Uçak acil iniş yaptı!

İki tuvaleti birden tıkayan yolcu, uçağın acil iniş yapmasına neden oldu.

 

Trump: Adamlarımızı başa yerleştirdik

Trump: Adamlarımızı başa yerleştirdik

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'la ilgili sözleri olay oldu.

Irak'tan acı haber: 1 şehit

Irak'tan acı haber: 1 şehit

TSK tarafından yapılan yazılı açıklamada 1 askerin şehit olduğu öğrenildi.

 

İran, Amerika'yı BM'ye şikayet etti!

İran, Amerika'yı BM'ye şikayet etti!

İran, Amerika Birleşik Devletleri'ni Birleşmiş Milletler'e şikayet ediyor.

Karadağ'da 5,2 büyüklüğünde deprem!

Karadağ'da 5,2 büyüklüğünde deprem!

Karadağ'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya