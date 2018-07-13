Alman Bakan'dan Mesut Özil tepkisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmesi nedeniyle Almanya'da eleştiri oklarının hedefi haline gelen Mesut Özil ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı.
Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz, milli futbolcu Mesut Özil hakkındaki açıklamalarından dolayı Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel ve Milli Takım Menajeri Oliver Bierhoff’u eleştirdi.
Almanya Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz, Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği demeçte "Tansiyonun yükseldiği bu ortamda herkese birbirleri hakkında değil, yüz yüze konuşmalarını tavsiye ederim. Futbolcuların davranışlarının haklı olarak eleştirilmesine rağmen göçmen asıllı futbolcuların genel anlamda dışlanması doğru değildir” dedi.
Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu da Alman Futbol Federasyonu'nu sert bir dille eleştirdi.
Sofuoğlu, "Grindel ve Bierhoff'un sözleri bütün olumsuzluklardan yabancı asıllıları sorumlu tutan Almanya İçin Alternatif partisinin tavrını yansıtıyor. Alman Futbol milli takımının Dünya Kupası'nın grup aşamasında elenmesinin suçu Mesut Özil'e yüklenmek isteniyor” dedi.
Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel ve Milli Takım Menajeri Oliver Bierhoff Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile resim çektiren Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı eleştirmişti.
İlkay Gündoğan mayıs ayındaki buluşmayla ilgili açıklama yapmış, Mesut Özel ise susmayı tercih etmişti. Bierhoff, Özil'den suskunluğunu artık bozmasını istemişti.
NTV
DİĞER HABERLER
Galatasaray, İsviçre ekibine karşı savaşıyor
Sarı-kırmızılılar, İsviçre ekibi Fc Will ile karşı karşıya geliyor.
Fatih Terim istedi! Takıma geri dönüyor
Fatih Terim'in isteği üzerine Birhan Vatansever takıma geri dönüyor.
Müjde! UEFA'nın Galatasaray için flaş karar
UEFA, Galatasaray Kulübü ile ilgili önemli bir karara imza attı.
Beşiktaş-Shaktar maçının saati değişti
Beşiktaş'ın Shaktar ile oynayacağı maçın saatinin değiştiği açıklandı.
Güneş: Başkana Messi ile Suarez'i söyledim
Ünlü teknik adam Şenol Güneş, efsane oyuncu Messi ve Suarez ile ilgili çarpıcı sözler sarfetti.
Galatasaray'a müjde! Tarık Çamdal'a talip var
Galatasaray'ın takımda istemediği Tarık Çamdal'a talip çıktı.