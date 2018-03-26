Alman Bakan: Türkiye kimseden korkmuyor
Almanya Dışişleri Bakanlığı görevini devreden Sigmar Gabriel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamasında çarpıcı sözler sarfetti.
Türkiye, Suriye’deki harekât için yüksek bir bedel ödemeye hazır: Artık Batı’ya bağlanmamak.
Afrin’e yapılan askeri müdahale, ABD’ye açık bir mesajdır: Suriye’deki savaş sonrası düzen Türkiye’nin onayı olmadan gerçekleşmemeli.
PKK ile YPG arasındaki ilişki sadece ideolojik ve sembolik değil. Türkiye, PKK’dan duyduğu endişelerde haklı.
ABD, terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadelede YPG ve PYD’yi silahlandırıp Suriye’nin kuzeyinde bir PKK yapılaşmasına izin vererek Türkiye’yi kışkırttı. Türkiye’nin bu durumu kabullenmesi mümkün değil. Bu sebeple askerî mücadele sürecek. Türkiye, terör örgütlerinin üstünlüğüyle kurulacak muhtemel bir (PKK) devletine hiçbir zaman izin vermeyecektir. Gerekirse Rusya, İran ve Suriye’yi gözmezden gelip terör örgütlerine karşı mücadeleyi yapacaktır.
Türkiye, Batı’ya bağımlı olmak istemiyor. Bu sebeple ABD ile muhtemel bir krizin jeopolitik sonuçlarından da korkmuyor.
ABD, Türkiye ile olan ihtilafı ya kontrol edilebilir görüyor ya da Türkiye’nin jeostratejik önemini göz ardı ediyor. İlk tahmin bir hata olabilir. İkinci tahmin ise felaket sonuçlar doğuracaktır, özellikle de biz Avrupalılar için. Türkiye ile ilişkiler konusunda tüm Avrupa ülkelerinin yeni bir strateji geliştirmesi gerekiyor. Bu iş, Rusya’ya karşı yapıldığı gibi başarısız kalan yaptırımlarla çözülemez. Türkiye, bu konuda endişe duymuyor.
Türkiye’nin izleyeceği özel bir yol, Batı’dan, Avrupa ve NATO’dan uzaklaşması bizim ve Türkiye’de yaşayan vatandaşlar açısından çok daha büyük bir risk olur.
TRT
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