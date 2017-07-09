Alman basınından iddia: Çekiliyorlar
Daha önce İncirlik Üssü'nden çekilme kararı alan Almanya'nın bugün itibariyle İncirlik'i boşaltmaya başladığı iddia edildi.
Der Spiegel, terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD liderliğinde kurulan uluslararası koalisyona istihbarat uçuşlarıyla destek sağlayan Almanya'nın Ürdün'deki askeri üsse bugün öğlen saatlerinden itibaren taşınmaya başlayacağını yazdı.
Matthias Gebauer imzalı habere göre, taşınma işlemleri kademeli olarak gerçekleşecek.
Alman ordusunun İncirlik Üssü'nde hâlihazırda yaklaşık 260 askeri bulunuyor.
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