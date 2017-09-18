Alman Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Ermann 2. kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçinin Köln şehrinde terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlediği etkinlik nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Almanya'nın Köln şehrinde PKK terör örgütünün Almanya'daki uzantıları tarafından bir etkinlik düzenlenmesine ve burada terör propagandası yapılmasına izin verilmiş olmasını kınıyoruz. Tepkimiz Bakanlığa çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi nezdinde kuvvetli şekilde ifade edilmiştir" değerlendirmesi yer aldı.
Açıklamada, festival adı altında düzenlenen söz konusu propaganda faaliyeti sırasında Almanya'daki mevzuata göre yasak olmasına rağmen, PKK örgütünün sembollerinin kullanılmasına, Abdullah Öcalan'ın posterlerinin
açılmasına göz yumulduğu belirtildi.
Köln'deki faaliyetin, Alman yetkililerin bu tür düzenlemelere izin vermeyecekleri yönündeki açıklamalarından sonraki ikinci faaliyet olmasının 'dikkat çekici' olduğu vurgulanan açıklamada, "Almanya'nın terörle mücadelede izlediği bu çifte standartlı tutum, terörizmle küresel mücadele adına kaygı vericidir. Almanya'yı terörün her türüne karşı ilkeli bir duruşa davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Köln kentinin Deutzer Werft Meydanı'nda uluslararası Kürt festivali adıyla yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla düzenlenen gösteride Abdullah Öcalan'ın posterleri ile Alman yetkililerin daha önce yasaklandığını açıkladıkları örgüt propagandalarının açıldığı belirtildi. Öte yandan gösteriyi Türk basın mensuplarının takip etmesine izin verilmedi.
Etkinlikte ayrıca kiralanan bir uçağın kuyruğuna asılan 'Özgür Öcalan' pankartı kent semalarında uçuruldu. Alman polisinin gözü önünde açılan poster ve paçavraların yanı sıra sık sık PKK ve Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı.
Söz konusu festivale geçen yıl Köln makamları "güvenlik endişesi" nedeniyle izin vermemişti
TRT
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