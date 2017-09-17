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Alman Büyükelçi Erdmann'dan izahat istendi!

Alman Büyükelçi Erdmann'dan izahat istendi!.28460
  • Giriş : 17.09.2017 / 08:57:00

Almanya’nın Köln şehrinde PKK yandaşları tarafından Öcalan'ın fotoğraflarının da olduğu bir etkinlik düzenlendi.

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Almanya'da hain örgüt PKK'nın bayraklarla ve kalabalık bir grupla düzenlediği etkinliğe Alman makamlarınca izin verilmesinin ardından Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Türkiye’nin tepkisi iletildi. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Almanya’nın Köln şehrinde bugün PKK terör örgütünün Almanya’daki uzantıları tarafından bir etkinlik düzenlenmesine ve burada terör propagandası yapılmasına izin verilmiş olmasını kınıyoruz. Tepkimiz Bakanlığa çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi nezdinde kuvvetli şekilde ifade edilmiştir.

Festival adı altında düzenlenen sözkonusu propaganda faaliyeti sırasında, Almanya’daki mevzuata göre yasak olmasına rağmen, PKK terör örgütünün sembollerinin kullanılmasına, elebaşı Öcalan’ın posterlerinin açılmasına ve PKK’nın halihazırdaki elebaşılarından birinin de terörü öven mesajının okunmasına gözyumulmuştur.

Köln’deki faaliyetin Alman yetkililerin bu tür düzenlemelere izin vermeyecekleri yönündeki açıklamalarından sonraki ikinci faaliyet olması da dikkat çekicidir. Almanya’nın terörle mücadelede izlediği bu çifte standartlı tutum, terörizmle küresel mücadele adına kaygı vericidir. Almanya’yı terörün her türüne karşı ilkeli bir duruşa davet ediyoruz.”

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