Facebook Twitter Rss

Alman ekibi, Beşiktaşlı Oğuzhan'a talip çıktı

Alman ekibi, Beşiktaşlı Oğuzhan'a talip çıktı.15852
  • Giriş : 30.03.2018 / 09:54:00

Alman ekibi Leipzig, Beşiktaşlı oyuncu Oğuzhan'a talip çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla dünya devlerinin ilgisini çeken Oğuzhan Özyakup'a Almanya'dan teklif geldi. Leipzig, Beşiktaşlı oyuncu Oğuzhan'a talip çıktı.

Beşiktaş'la oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçlarından Oğuzhan'ı iyi tanıyan Leipzig sezon sonunda teklif yapmaya hazırlanıyor.

Alman kulübünün Oğuzhan için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı biliniyor.

TAKVİM

Fenerbahçe TV'den Aziz Yıldırım'a sansür

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fenerbahçe TV'den Aziz Yıldırım'a sansür

Fenerbahçe TV'den Aziz Yıldırım'a sansür

Fenerbahçe TV, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a sansür uyguladı.

Fatih Terim'den flaş Burak Yılmaz hamlesi

Fatih Terim'den flaş Burak Yılmaz hamlesi

Teknik adam Fatih Terim, Burak Yılmaz ile ilgili harekete geçti.

 

Galatasaray-Trabzon maçının hakemi belli oldu

Galatasaray-Trabzon maçının hakemi belli oldu

Heyecanla beklenen Galatasaray-Trabzon maçının hakemi belli oldu.

Beşiktaş Anderson Talisca'yı Çin'e satıyor

Beşiktaş Anderson Talisca'yı Çin'e satıyor

Beşiktaş, golcü oyuncu Anderson Talisca'yı Çin'e satmaya hazırlanıyor.

 

Fenerbahçe'nin yeni antrenörü açıklandı

Fenerbahçe'nin yeni antrenörü açıklandı

Fenerbahçe Kadın Basketbol takımının yeni antrenörü belli oldu.

Beşiktaş ve F.Bahçe'de oynadı, limanda yatıyor

Beşiktaş ve F.Bahçe'de oynadı, limanda yatıyor

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen genç oyuncu limanda yatıp kalkıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya