Alman ekibi, Beşiktaşlı Oğuzhan'a talip çıktı
Beşiktaş'ta oynadığı futbolla dünya devlerinin ilgisini çeken Oğuzhan Özyakup'a Almanya'dan teklif geldi. Leipzig, Beşiktaşlı oyuncu Oğuzhan'a talip çıktı.
Beşiktaş'la oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçlarından Oğuzhan'ı iyi tanıyan Leipzig sezon sonunda teklif yapmaya hazırlanıyor.
Alman kulübünün Oğuzhan için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı biliniyor.
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