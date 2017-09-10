Mario Gomez'den Türkiye sözleri: Aşığım

Giriş : 10.09.2017 / 14:57:00

10.09.2017 / 14:57:00 Güncelleme : 10.09.2017 / 15:00:20

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve başarılı bir sezon geçiren Mario Gomez, Türkiye'ye hayran olduğunu ifade etti.