Mario Gomez'den Türkiye sözleri: Aşığım
2015-2016 sezonunda Siyah Beyazlı formayı terleten ve şampiyon olunan sezonda gol krallığı yaşayan Alman yıldız Mario Gomez, ertesi sezon ülkesinin takımlarından Wolfsburg'a transfer olmuştu. Beşiktaş, onun boşluğunu bir türlü kapatamazken, Gomez de Beşiktaş performansının çok uzağında bir görüntü sergiliyor.
Geçtiğimiz günlerde Alman basınına röportaj veren Mario Gomez, Türkiye günlerini özlediğinin de sinyallerini verdi. Kariyerinin en iyi dönemini Beşiktaş'ta geçirdiğini söyleyen 32 yaşındaki golcü, "Türkiye ilk başta benim için bir maceraydı. Sonrasında ise kariyerimin en iyi yılına dönüştü. Adeta geri döndüm ve milli takıma da yeniden çağrıldım. Benim için kesinlikle kazanılmış bir dönemdi. Türkiye, oraya dair bir fikir sahibi olmadan önce, mutlaka deneyimlenmesi gereken bir yer. Almanya'da, Türkiye'ye dair çok şey söylenir. Ben oranın çok misafirperver bir yer olduğunu hissettim. Bize her zaman gönülden yardımcı oldular. Büyük bir Türkiye aşığı olduğumu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
Fanatik
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