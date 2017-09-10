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Mario Gomez'den Türkiye sözleri: Aşığım

Mario Gomez'den Türkiye sözleri: Aşığım.21836
  • Giriş : 10.09.2017 / 14:57:00
  • Güncelleme : 10.09.2017 / 15:00:20

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve başarılı bir sezon geçiren Mario Gomez, Türkiye'ye hayran olduğunu ifade etti.

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Beşik Modelleri

2015-2016 sezonunda Siyah Beyazlı formayı terleten ve şampiyon olunan sezonda gol krallığı yaşayan Alman yıldız Mario Gomez, ertesi sezon ülkesinin takımlarından Wolfsburg'a transfer olmuştu. Beşiktaş, onun boşluğunu bir türlü kapatamazken, Gomez de Beşiktaş performansının çok uzağında bir görüntü sergiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Alman basınına röportaj veren Mario Gomez, Türkiye günlerini özlediğinin de sinyallerini verdi. Kariyerinin en iyi dönemini Beşiktaş'ta geçirdiğini söyleyen 32 yaşındaki golcü, "Türkiye ilk başta benim için bir maceraydı. Sonrasında ise kariyerimin en iyi yılına dönüştü. Adeta geri döndüm ve milli takıma da yeniden çağrıldım. Benim için kesinlikle kazanılmış bir dönemdi. Türkiye, oraya dair bir fikir sahibi olmadan önce, mutlaka deneyimlenmesi gereken bir yer. Almanya'da, Türkiye'ye dair çok şey söylenir. Ben oranın çok misafirperver bir yer olduğunu hissettim. Bize her zaman gönülden yardımcı oldular. Büyük bir Türkiye aşığı olduğumu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.  

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