Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür!
Bremen'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından darp edilen ve Türkiye'ye sempatisi olan Alman gazeteci Martin Lejeune, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajı paylaştı.
"YİNE GEL REİS"
Lejeune, Almanya ziyareti sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti:
"Reis, Almanya'da bizi ziyaret ettiğin için teşekkür ederiz. Lütfen yakın zamanda yine gel."
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