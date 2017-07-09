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Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür!

Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür!.16082
  • Giriş : 09.07.2017 / 08:57:00

Alman gazeteci Martin Lejeune, G20 zirvesi için ülkesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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Bremen'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından darp edilen ve Türkiye'ye sempatisi olan Alman gazeteci Martin Lejeune, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajı paylaştı.

"YİNE GEL REİS"

Lejeune, Almanya ziyareti sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti:

"Reis, Almanya'da bizi ziyaret ettiğin için teşekkür ederiz. Lütfen yakın zamanda yine gel."

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