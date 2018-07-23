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Alman hükümetinden 'Mesut' açıklaması

Alman hükümetinden 'Mesut' açıklaması.15708
  • Giriş : 23.07.2018 / 13:51:00

Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı kariyerini noktalamasının ardından Alman hükümetinden de bir açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Almanya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası aldığı eleştirilerin ırkçılık boyutuna ulaştığını söyleyerek Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'in kararının ardından yaşanan deprem devam ediyor.

Almanya Milli Takımı'nda oynamayı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'in kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başbakan Angela Merkel'in sözcüsü, "Başbakan Merkel, Mesut Özil'e büyük değer veriyor. O büyük bir oyuncu ve ulusal takım için çok şey yaptı" ifadelerini kullandı.

Hükümet sözcüsü, Merkel'in Mesut Özil'in kararına saygı duyduğunu da sözlerine ekledi.

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