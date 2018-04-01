Alman jetleri NATO'ya uygun değil!
Almanya'da yayınlanan gizli bir silahlanma raporuna göre, Tornado ''Kasırga'' keşif uçaklarının NATO misyonlarında kullanılmaya uygun olmadığı ortaya çıktı.
Alman Ordusu'nun yeni utanç raporu olarak yayınlanan gizli silahlanma raporuna göre, Alman Ordusu'nun, Tornado'yu, NATO'ya göndermeyebileceği belirtiliyor. Uçaklarda veri iletimini için uygun bir şifreleme cihazının yetersizliğinden ve kablolama sistemlerinin bugünün standartlarına uygun olmadığı ve gizli bilgilerin ele geçirilmesi riski olduğu ifade ediliyor. Bununda, da her hangi bir NATO görevine katılamayacağı anlamına geldiği vurgulanıyor.
NATO STANDARTLARINA UYGUN DEĞİL
Alman Ordusu, NATO Mukabele Kuvveti'ne, 10 adet Tornado bildirdi. Raporda, alternatif bir çözümün gerçekleşip gerçekleşmediğinin net olarak belli olmadığı belirtildi. Bir Hava Kuvvetleri sözcüsü ise Hava Alman Kuvvetleri'nin NATO Mukabele Kuvveti'ne (NRF ) bildirilen 10 Tornado jeti ile mevcut NATO taahhütlerini yerine getirdiğini söyledi. Detayları ise belirtmedi.
Geçtiğimiz aylarda da Alman Ordusu'nda kurşun geçirmez yelek, kışlık giysi ve çadır darboğazı yaşandığı ortaya çıkmış ve Alman Savunma Bakanlığı’nın bir sözcüsü, Alman ordusunun savaşa hazırlık seviyesinin “genel olarak tatmin edici olmadığını” kabul etmişti.
TGRT
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