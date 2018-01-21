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Alman kadına Irak'ta idam cezası verildi!

Alman kadına Irak'ta idam cezası verildi!.25015
  • Giriş : 21.01.2018 / 13:58:00

Arap kökenli Alman bir kadına, terör örgütü DEAŞ'a katıldığı için idam cezası verildi.

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Reuters haber ajansına konuşan bir Bağdat Ağır Ceza Mahkemesi Sözcüsü, Arap kökenli bir Alman kadına idam cezası verildiğini duyurdu.

Adı açıklanmayan kadının geçen seneki Musul operasyonu sırasında yakalandığı ve terör örgütü DAEŞ’e katıldığı gerekçesiyle ceza aldığı belirtildi.

İlk kez Irak’ta yabancı bir kadına DAEŞ’e katıldığı için idam cezası verilirken, kadının davayı temyize götürme hakkı bulunuyor.

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