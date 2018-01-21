Alman kadına Irak'ta idam cezası verildi!
Reuters haber ajansına konuşan bir Bağdat Ağır Ceza Mahkemesi Sözcüsü, Arap kökenli bir Alman kadına idam cezası verildiğini duyurdu.
Adı açıklanmayan kadının geçen seneki Musul operasyonu sırasında yakalandığı ve terör örgütü DAEŞ’e katıldığı gerekçesiyle ceza aldığı belirtildi.
İlk kez Irak’ta yabancı bir kadına DAEŞ’e katıldığı için idam cezası verilirken, kadının davayı temyize götürme hakkı bulunuyor.
DİĞER HABERLER
NATO'dan harekatla ilgili ilk açıklama
Üst düzey bir NATO yetkilisi, “Her ülkenin kendini savunma hakkı vardır” mesajı verdi.
Fransa'dan BMGK'ya Afrin için toplantı çağrısı
Fransa, Zeytin Dalı Harekatı hakkında BM'yi acil toplantıya çağırdı
Teröristler Rusya'yı düşman ilan etti!
Hain örgüt PKK'nın Suriye kolu YPG, Rusya'yı da düşman olarak ilan etti.
Suriye'den ilk açıklama: Harekatı kınıyoruz
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Afrin harekatını kınadıklarını açıkladı.
ABD'de kriz! Devlet daireleri kapatılıyor
Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, bütçe krizi ile savaşıyor.
PKK'nın finans kaynağına büyük darbe!
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına ağır darbe indirildi.