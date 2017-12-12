Alman oyuncu Beck: Beşiktaş kolay lokma değil!
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Alman futbolcu Beck, Beşiktaş'a rakip olan Bayern Münih hakkında değerlendirme yaptı.
Sezon başında Beşiktaş’tan ayrılan ve Almanya’daki eski kulübü Stuttgart’a transfer olan Andreas Beck, Siyah- Beyazlılar’ın, yakından tanıdığı Bayern Münih’e rakip olmasıyla ilgili görüşlerini FANATİK’le paylaştı.
Almanya’da çoğunluğun, Bayern’in kolay bir kura çektiğini düşündüğünü söyleyen Beck şunları söyledi:
“Elbette kağıt üzerinde herkes gibi benim de düşüncem, Bayern’in bu eşleşmede favori olduğu. Ancak Beşiktaş’ın kolay lokma olduğunu kimse düşünmesin. Elbette Beşiktaş’ın da tur için şansı var. Eğer Kartal, Münih’ten iyi bir sonuçla ayrılabilirse, Vodafone Park’taki olağanüstü atmosferin de etkisiyle sürprize imzasını atabilir.”
FANATİK
DİĞER HABERLER
Sarı-Kırmızılılar Sivas'ta yenildi ama turladı!
Yedeklerle saha çıkan Galatasaray, Sivas Belediye'ye yenilmekten kurtulamadı.
Gomis, Okan Buruk ve Ayhan Akman PFDK'da!
Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ve Ayhan Akman PFDK'ya sevk e
Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın yeni golcüsü Allahyar Sayyadmanesh İstanbul'a geldi.
Kocaman: Herkes taşın altına elini koyuyor
Teknik adam Aykut Kocaman, takımının durumu ile ilgili umutlu konuştu.
Ozan Tufan Fenerbahçe'de mi kalacak?
Fenerbahçe'de forma giyen Ozan Tufan'ın transferi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Robin Van Persie'nin yeni takımı belli oldu
Tecrübeli oyuncu Robin Van Persie'nin yeni takımı belli oldu.