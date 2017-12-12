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Alman oyuncu Beck: Beşiktaş kolay lokma değil!

Alman oyuncu Beck: Beşiktaş kolay lokma değil!.15971
  • Giriş : 12.12.2017 / 09:49:00

Alman oyuncu Andreas Beck, Beşiktaş'ın rakibi ile ilgili görüş bildirdi.

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Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Alman futbolcu Beck, Beşiktaş'a rakip olan Bayern Münih hakkında değerlendirme yaptı.

Sezon başında Beşiktaş’tan ayrılan ve Almanya’daki eski kulübü Stuttgart’a transfer olan Andreas Beck, Siyah- Beyazlılar’ın, yakından tanıdığı Bayern Münih’e rakip olmasıyla ilgili görüşlerini FANATİK’le paylaştı.

Almanya’da çoğunluğun, Bayern’in kolay bir kura çektiğini düşündüğünü söyleyen Beck şunları söyledi:

“Elbette kağıt üzerinde herkes gibi benim de düşüncem, Bayern’in bu eşleşmede favori olduğu. Ancak Beşiktaş’ın kolay lokma olduğunu kimse düşünmesin. Elbette Beşiktaş’ın da tur için şansı var. Eğer Kartal, Münih’ten iyi bir sonuçla ayrılabilirse, Vodafone Park’taki olağanüstü atmosferin de etkisiyle sürprize imzasını atabilir.”

FANATİK

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