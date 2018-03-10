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Alman rakibinden Beşiktaş için olay açıklama

Alman rakibinden Beşiktaş için olay açıklama.17626
  • Giriş : 10.03.2018 / 15:49:00

Alman rakibi Bayern Münih'ten Beşiktaş için olay yaratacak bir açıklama geldi.

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Büyüyen Beşik

Şampiyonlar Ligi için karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Bayern Münih mücadelesinde 2. perde. Kritik maçın öncesinde ise takım oyuncularından açıklamalar gelmeye başladı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında 14 Mart Çarşamba günü Beşiktaş ile Vodafone Park'ta karşılaşacak olan Bayern Münih'te golcü oyuncu Thomas Müller'den mücadele öncesi flaş açıklamalar geldi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Allianz Arena'da Bayern Münih'e 5-0 yenilerek tur şansını mucizelere bırakan Beşiktaş, rakibini 14 Mart'ta Vodafone Park'ta konuk edecek.

Bavyera ekibinin yıldız futbolcularından Thomas Müller, Beşiktaş'la oynayacakları rövanş maçı öncesinde flaş açıklamalarda bulundu.

Bayern Münih'in kulüp dergisine konuşan Müller, "İstanbul'daki atmosfer nedeniyle Leipzig'in başına neler geldiğinin ve maçı kaybettiklerinin farkındayız." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu bununla birlikte ilk maçta aldıkları 5-0'lık galibiyet sonrası turu geçeceklerini söylerken "Amacımız bu avantajı korumak değil. İkinci maçta da elimize fırsatlar geçecek ve bunları değerlendirmeye çalışacağız. İstanbul'daki atmosferi iple çekiyoruz ve umarım güzel bir mücadele olacak." şeklinde konuştu.

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