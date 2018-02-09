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Alman rakipten Beşiktaş'ı kızdıracak açıklama

Alman rakipten Beşiktaş'ı kızdıracak açıklama.17626
  • Giriş : 09.02.2018 / 16:16:00

Beşiktaş'ın Alman rakibi Robben'den siyah-beyazlıları kızdıracak bir açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Avrupa'da emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih'te forma giyen Robben, siyah-beyazlı ekibi kızdıracak sözler sarfetti.

Ancelotti'nin görevinden ayrılması ve yerine Jupp Heycnkes'in takımın başına geçmesinin pozitif katkısına vurgu yapan Arjen Robben, "Teknik direktör değişikliğinden bu yana takım olarak gelişimimiz çok etkileyici. Şampiyonlar Ligi'nde şansımızı yükseletecek ritmi tutturmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Ligdeki puan farkı takımı rahatlatır ve Şampiyonlar Ligi'ni etkileyebilir mi?" sorusunu yanıtlayan Robben, "Hayır, yeterli deneyime ve lider oyuncuya sahibiz. Ayrıca büyük sahnelerde neye ihtiyaç duyulduğunu bilen bir teknik adamımız var. Hiçbir risk yok" dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih, Bundesliga'da 53 puanla liderlik koltuğunda oturuyor ve ikinci sıradaki Leverkusen'e 18 puan fark attı.

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