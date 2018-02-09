Alman rakipten Beşiktaş'ı kızdıracak açıklama
Avrupa'da emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih'te forma giyen Robben, siyah-beyazlı ekibi kızdıracak sözler sarfetti.
Ancelotti'nin görevinden ayrılması ve yerine Jupp Heycnkes'in takımın başına geçmesinin pozitif katkısına vurgu yapan Arjen Robben, "Teknik direktör değişikliğinden bu yana takım olarak gelişimimiz çok etkileyici. Şampiyonlar Ligi'nde şansımızı yükseletecek ritmi tutturmalıyız" ifadelerini kullandı.
"Ligdeki puan farkı takımı rahatlatır ve Şampiyonlar Ligi'ni etkileyebilir mi?" sorusunu yanıtlayan Robben, "Hayır, yeterli deneyime ve lider oyuncuya sahibiz. Ayrıca büyük sahnelerde neye ihtiyaç duyulduğunu bilen bir teknik adamımız var. Hiçbir risk yok" dedi.
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih, Bundesliga'da 53 puanla liderlik koltuğunda oturuyor ve ikinci sıradaki Leverkusen'e 18 puan fark attı.
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
İngiliz taraftarlar Cenk için kampanya başlattı
İngiliz taraftarlar, golcü oyuncu Cenk için kampanya başlattı.
Talisca, teknik adam Tite'nin listesine girdi
Ünlü oyuncu Anderson Talisca, teknik adam Tite'nin listesine girdi.
Fatih Terim: Onu daha çok sahada görecekler
Tecrübeli teknik adam Fatih Terim, takımına dair önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor
Galatasaraylı oyuncu Serdar Aziz'in sakatlığı ekipte moralleri bozdu.
Beşiktaş, Anderson Talisca ile harekete geçti
Beşiktaş Kulübü, tecrübeli oyuncu Anderson Talisca ile harekete geçti.
Arda'nın menajeri: Başkan sözünü tutmadı
Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Dursun Özbek'le ilgili çarpıcı sözler sarfetti.