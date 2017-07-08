Alman vekillerden Konya ziyareti!
Adana'da bulunan İncirlik Üssü'ne alınmamaları olay yaratan Alman vekiller bu kez Konya'ya geliyor. Alman vekiller, 17 Temmuz'da Konya'daki NATO üssünde görev yapan Alman askerlerini ziyaret edecek.
Federal Parlamento Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, Savunma Komisyonu üyelerinden oluşan 7 kişilik bir heyetin 17 Temmuz tarihinde Konya'daki NATO Üssü'nde görevli Alman askerlerini ziyaret edeceği kaydedildi.
Açıklamada ziyaret kapsamında Alman vekillerin AWACS programı konusunda bilgi alacağı ve Alman askerlerinin durumunu yerinde göreceği bildirildi.
Almanya'nın Konya Üssü'nde NATO kapsamında yürütülen AWACS erken uyarı sisteminde görev yapan 30 kadar askeri bulunuyor.
OPERASYONLARA KATILIM İNCELENECEK
Alman vekillerin, Suriye'deki DEAŞ karşıtı operasyonlara keşif uçaklarıyla destek veren Almanya'nın operasyonlara katılımını incelemek üzere Konya'daki üsse gittiği belirtildi.
KONYA'DA 30 ALMAN ASKERİ VAR
Konya'daki NATO üssünde 20 ila 30 arasında Alman askeri görev yapıyor.
İNCİRLİK KRİZİ SONRASI YENİ HAVA ÜSSÜ
Almanya, milletvekillerinin İncirlik'teki üste görevli Alman askerlerini ziyaret etmesine izin verilmemesi sebebiyle yaşanan kriz sonucunda geçen ay bu üsteki askerlerini Ürdün'e taşımaya karar vermişti.
STAR
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