Facebook Twitter Rss

Alman vekillerden Konya ziyareti!

Alman vekillerden Konya ziyareti!.15279
  • Giriş : 08.07.2017 / 08:36:00

Alman parlamentosundan 7 kişilik heyet, Konya'daki NATO üssünü ziyaret edecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Adana'da bulunan İncirlik Üssü'ne alınmamaları olay yaratan Alman vekiller bu kez Konya'ya geliyor. Alman vekiller, 17 Temmuz'da Konya'daki NATO üssünde görev yapan Alman askerlerini ziyaret edecek.

Federal Parlamento Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, Savunma Komisyonu üyelerinden oluşan 7 kişilik bir heyetin 17 Temmuz tarihinde Konya'daki NATO Üssü'nde görevli Alman askerlerini ziyaret edeceği kaydedildi.

Açıklamada ziyaret kapsamında Alman vekillerin AWACS programı konusunda bilgi alacağı ve Alman askerlerinin durumunu yerinde göreceği bildirildi.

Almanya'nın Konya Üssü'nde NATO kapsamında yürütülen AWACS erken uyarı sisteminde görev yapan 30 kadar askeri bulunuyor.

OPERASYONLARA KATILIM İNCELENECEK

Alman vekillerin, Suriye'deki DEAŞ karşıtı operasyonlara keşif uçaklarıyla destek veren Almanya'nın operasyonlara katılımını incelemek üzere Konya'daki üsse gittiği belirtildi.

KONYA'DA 30 ALMAN ASKERİ VAR

Konya'daki NATO üssünde 20 ila 30 arasında Alman askeri görev yapıyor.

İNCİRLİK KRİZİ SONRASI YENİ HAVA ÜSSÜ

Almanya, milletvekillerinin İncirlik'teki üste görevli Alman askerlerini ziyaret etmesine izin verilmemesi sebebiyle yaşanan kriz sonucunda geçen ay bu üsteki askerlerini Ürdün'e taşımaya karar vermişti.

STAR

Amerika'dan flaş Esad açıklaması

Galatasaray Başkanı: İflasa gelmiştik!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İstanbul'da bomba alarmı!

İstanbul'da bomba alarmı!

İstanbul Okmeydanı'nda yol kenarına bırakılan tüp paniğe yol açtı.

15 Temmuz'dan sonra 50 bin tutuklama

15 Temmuz'dan sonra 50 bin tutuklama

15 Temmuz sonrası yaşanan süreçle ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi.

 

HDP'li Milletvekili Irmak'a 52,5 yıl hapis!

HDP'li Milletvekili Irmak'a 52,5 yıl hapis!

Halkların Demokratik Partisi Milletvekili Selma Irmak için 52,5 yıl hapis cezası istendi.

Antalya'da yangın paniği!

Antalya'da yangın paniği!

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

 

TMSF'nin yeni başkanı belli oldu

TMSF'nin yeni başkanı belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun yeni başkanı belli oldu.

Endemol Shine Türkiye iflas etti!

Endemol Shine Türkiye iflas etti!

'Paramızı verin' diyerek oyuncuların protesto ettiği Endemol Shine Türkiye iflas etti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya