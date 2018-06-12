Almanlar, Tolgay için 48 milyon TL önerdi
Almanya takımı Stuttgrat, Beşiktaş'ta forma giyen Tolgay Arslan için siyah-beyazlı ekibe 9 milyon Euro (48 milyon TL) önerdi.
Almanya Bundesliga’da geçen sezonu 51 puanla 7. sırada tamamlayan Stuttgart, teknik direktör Tayfun Korkut’la 2020’ye kadar yeni sözleşme imzalamıştı. Yeni sezon planlaması doğrultusunda başarılı hocanın son 2 sezondur takibinde bulunan Tolgay Arslan’ı bu kez Beşiktaş’tan koparmayı amaçlayan Bundesliga ekibi, Siyah- Beyazlılar’ın kapısını bu hafta yeniden çalma kararı aldı.
Tecrübeli ön libero için son olarak 5 milyon Euro’luk (26 milyon TL) teklifini 7 milyon Euro’ya (37 milyon TL) yükselten Stuttgart, Siyah-Beyazlılar’dan olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş olmaması sonrasında gözünü kararttı.
FANATİK
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