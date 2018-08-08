Almanya açıkladı! Erdoğan gidiyor
Almanya Cumhurbaşkanlığo Dairesinden açıklama geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28-29 Eylül tarihleri arasında Almanya'ya ziyaret gerçekleştirecek.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı askeri törenle karşılayacağı ifade edilirken, Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de bir araya geleceği ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya programının detaylarına ilişkin ise halen iki taraf arasında "yakın koordinasyon içinde" görüşmeler yapıldığı da kaydedildi.
Steinmeier daha önce Erdoğan'ı Almanya'ya davet etmiş ancak ziyaretin tarihi belli olmamıştı.
NTV
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