Facebook Twitter Rss

Almanya açıkladı! Erdoğan gidiyor

Almanya açıkladı! Erdoğan gidiyor.17166
  • Giriş : 08.08.2018 / 08:51:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Almanya Cumhurbaşkanlığo Dairesinden açıklama geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28-29 Eylül tarihleri arasında Almanya'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı askeri törenle karşılayacağı ifade edilirken, Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de bir araya geleceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya programının detaylarına ilişkin ise halen iki taraf arasında "yakın koordinasyon içinde" görüşmeler yapıldığı da kaydedildi.

Steinmeier daha önce Erdoğan'ı Almanya'ya davet etmiş ancak ziyaretin tarihi belli olmamıştı.

NTV

Gabar Dağı'nda 5'i öldürüldü

TSK'dan son dakika açıklaması!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İnce, Kılıçdaroğlu ile buluşuyor

İnce, Kılıçdaroğlu ile buluşuyor

Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile buluşacağı öğrenildi.

CHP'de imza krizi büyüyor

CHP'de imza krizi büyüyor

Kaosun yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde imza krizi büyüyor.

 

İYİ Parti'de bir istifa daha!

İYİ Parti'de bir istifa daha!

İYİ Parti kurucu ve GİK üyesi Mehmet Fatih Eryılmaz istifa etti.

Erdoğan, Maduro ile görüştü

Erdoğan, Maduro ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maduro ile görüştü.

 

İYİ Parti'de şok istifa

İYİ Parti'de şok istifa

İYİ Parti Kurucu Üyesi ve GİK Üyesi Yusuf Halaçoğlu istifa etti.

Saadet Partisi kurultayı ileri tarihe erteledi

Saadet Partisi kurultayı ileri tarihe erteledi

Saadet Partisi, yerel seçimler nedeniyle 2018'de yapılacak kongreyi ileri bir tarihe erteledi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya