Almanya alev alev!
Almanya'da olaylar durulmak bilmiyor. Aralarında Türk Bakan ve yetkililerin olduğu vatandaşlar bulundukları otellerden çıkamıyor.
Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşen G-20 zirvesine protesto gösterileri damga vurmaya devam ediyor.
Bu akşam saatlerinde yapılması planlanan, katılımcı ülkelerin ekonomi ve maliye bakanlarının çalıştay yemeği güvenlik gerekçesiyle gerçekleşmedi.
Alman polisi yoğun protesto gösterilerinin olduğunu belirterek katılımcı bakanların kendi güvenlikleri için otelden ayrılmamalarını istedi.
Aralarında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de bulunduğu bakanlar otelde mahsur kaldılar.
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