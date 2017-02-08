Almanya: Amerikan hükümeti sorumlu

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanının sözlerini saçmalık olarak nitelendirdi ve doların yükselişinden dolayı Amerikan hükümetini suçladı.



Weidmann ABD Başkanı Donald Trump'ın baş ticaret danışmanının Almanya'nın euroyu aşırı zayıf tutarak ABD'yi ve Avrupalı ortaklarını istismar ettiği yolundaki sözleri için "saçmalıktan da öte" dedi.



Weidmann dün Mainz kentinde yaptığı bir konuşmada, "Doların şu andaki gücünden, döviz kuru manipülasyonlarının sorumlu olduğu tezi gerçeklerle desteklenmiyor. Dolardaki en son yükseliş, muhtemelen yeni hükümetin siyasi açıklamalarından kaynaklanan yerel bir gelişmedir." dedi.



Weidmann Alman medya grubu RND ile yaptığı ayrı bir söyleşide de, bir kur savaşı başlatmanın anlamsız olacağını söyledi.



"Eğer politikacılar ticaret engelleri koyarlarsa ya da kur düşürme yarışına girerlerse, sonuçta kimse kazanmaz."



Mainz'daki konuşmasında ECB'nin aşırı gevşek politikasını Almanya'da eleştirenlere karşı bunun şu anda uygun olduğunu savunan Weidmann, daha önce ECB'nin büyük miktarlarda devlet tahvilleri almasının karşısında olmuştu.



Weidmann, yine de ECB'nin enflasyon hedefine ulaşılır ulaşılmaz parasal teşvikin sona erdirilmesi gerektiğini, bazı zayıf ekonomiler daha yüksek borçlanma maliyetinden dolayı borçlarını ödemede zorlansalar bile, bunun gerekli olduğunu söyledi.



Weidmann, "Çok gevşek para politikası Avrupa'nın temeldeki sorunlarını çözemez ve fiyat istikrarı hedefi izin verdiğinde derhal sona erdirilmelidir. Hatta yüksek faizler bazı hükümetlerin bütçelerini zorlasa da, ya da finans piyasalarında oynamalara yol açsa da, bu yapılmalıdır." diye konuştu.



Enflasyonun yükseldiği ve Fransa, Hollanda, Almanya ve belki de İtalya'da yaklaşan seçimler öncesinde euro karşıtı partilerin güçlenmesinin yatırımcıları kaygılandırdığı bir ortamda, Euro Bölgesi devlet tahvillerinin pek çoğunun getirileri yükseliyor.