Facebook Twitter Rss

Almanya Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

Almanya Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı.24230
  • Giriş : 28.04.2018 / 12:16:00

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Robert Dölger, apar topar Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Konunun PYD lideri Salih Müslim'in Almanya'da terör örgütünün etkinliğinde konuşma yapması olduğu belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Maslahatgüzar Dölger'e, 19 Mayıs'ta Almanya'nın Ludwigshafen kentinde terör örgütünün etkinlik düzenlemesi ve Müslim'in de burada konuşma yapacak olmasından duyulan rahatsızlık iletildi. Terör örgütünün faaliyetleri ve Müslüm'ün etkinliğe katılmaması konusunda Alman diplomata uyarıda bulunuldu.

Türkiye, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden Müslüm'ün iadesini talep etmişti.

Der Spiegel'in haberine göre Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann Ankara'da olmadığı için büyükelçilik maslahatgüzarı Robert Dölger Türk Dışişleri Bakanlığı'na gitti. Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü Spiegel'in haberini doğruladı ancak, "Bu normal bir görüşmeydi. Çağrılma söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

Türkiye-Almanya ilişkilerinde son dönemde yaşanan gerginlikler nedeniyle Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann iki buçuk yıllık görev süresi içinde toplam 21 kez Dışişleri'ne çağrıld

TRT

Erdoğan: Muhalefet birbirine girdi

Başbakan: Tarih yazmaya hazır mısınız?

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Konya'da korkunç kaza: 4 kişi can verdi

Konya'da korkunç kaza: 4 kişi can verdi

Konya'nın Akşehir ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi.

TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan son dakika açıklaması!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

 

İstanbul Sultanahmet'te bir otelde yangın çıktı

İstanbul Sultanahmet'te bir otelde yangın çıktı

İstanbul Sultanahmet'te bir otelde yangın çıktığı öğrenildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın yöneticisi yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın yöneticisi yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın yöneticisi K.E.H. İzmir'de yakalandı.

 

İstanbul polisi alarmda!

İstanbul polisi alarmda!

İstanbul polisi kentin giriş ve çıkışları da dahil olmak üzere bir çok noktada uygulama başlattı.

Denizli'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu!

Denizli'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu!

Denizlili vatandaşlar öğleden sonra meydana gelen depremle panik yaşadı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya