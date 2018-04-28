Almanya Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Robert Dölger, apar topar Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Konunun PYD lideri Salih Müslim'in Almanya'da terör örgütünün etkinliğinde konuşma yapması olduğu belirtildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Maslahatgüzar Dölger'e, 19 Mayıs'ta Almanya'nın Ludwigshafen kentinde terör örgütünün etkinlik düzenlemesi ve Müslim'in de burada konuşma yapacak olmasından duyulan rahatsızlık iletildi. Terör örgütünün faaliyetleri ve Müslüm'ün etkinliğe katılmaması konusunda Alman diplomata uyarıda bulunuldu.
Türkiye, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden Müslüm'ün iadesini talep etmişti.
Der Spiegel'in haberine göre Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann Ankara'da olmadığı için büyükelçilik maslahatgüzarı Robert Dölger Türk Dışişleri Bakanlığı'na gitti. Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü Spiegel'in haberini doğruladı ancak, "Bu normal bir görüşmeydi. Çağrılma söz konusu değil" açıklamasını yaptı.
Türkiye-Almanya ilişkilerinde son dönemde yaşanan gerginlikler nedeniyle Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann iki buçuk yıllık görev süresi içinde toplam 21 kez Dışişleri'ne çağrıld
TRT
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