Almanya'da 14 bin PKK yandaşı var
Almanya'da terör örgütleri ile ilgili yayınlanan rapor hayrete düşürdü. Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının (BFV) açıkladığı raporda ülkede terör örgütü PKK'ya destek veren 14 bin kişinin olduğu bildirildi.
İstihbarat servisi tarafından izlenen yabancı solcu aşırı gruplar bölümünde, PKK'nın ülkede 14 bin taraftarının bulunduğu ifade edildi.
PKK’nın şehir yapılanması olarak tanımlanan TAK’ın, 2006’da Avrupa Birliği (AB) terör listesine alındığına işaret edilen raporda, bu örgütün Türkiye’de 2016'da çok sayıda saldırılar düzenlediği anımsatıldı.
'PKK, DARBE GİRİŞİMİNİ TÜRKİYE İÇİNDEKİ BİR İHTİLAF OLARAK GÖREREK KARIŞMADI'
Raporda, PKK’nın 15 Temmuz'daki darbe girişimine yönelik temkinli davrandığı, bunu Türkiye içinde bir ihtilaf olarak gördüğü ve buna karışmadığı ifade edilerek örgütün Suriye’de toprak egemenliğini elde etmeye ve Abdullah Öcalan'ın durumuna odaklandığı belirtildi.
Türkiye’deki gelişmelerin Almanya’ya da yansıdığına işaret edilen raporda, Almanya'da 2016'da PKK taraftarları ile karşıtları arasında provokasyonlar meydana geldiği kaydedildi. PKK taraftarları tarafından Almanya’da camilere yönelik saldırılar da raporda yer aldı.
Raporda ayrıca PKK’nın gençlik yapılanmasının örgütün eylemlerine katılmaları için Almanya’da eleman toplamasında etkili olduğu vurgulandı. Silahlı eylemlere katılmak için Almanya’da toplanan gençlerin kendileri için elverişli olup olmadığına PKK kadrolarının karar verdiğine işaret edilen raporda, örgüte katılanların bir kısmının Irak’ın kuzeyine, oradan da hedef bölgelere gönderildiği belirtildi.
Almanya'dan IŞİD ile mücadele etmek için çatışma bölgelerine 180'in üzerinde kişinin gittiği ve bunların büyük bölümünü PKK'nın götürdüğüne işaret edilen raporda, Almanya'dan gidenler arasında katıldıkları eylemlerde ölenlerin de olduğu kaydedildi. Raporda, bağımsız bir şekilde bölgeye giden bazı kişilerin de daha sonra PKK yapılanmasına katıldığı ifade edildi.
'ÖRGÜT, AVRUPA'DA İSİM DEĞİŞTİRDİ, ÇATI OLUŞUMUN ADI NAV-DEM'
Dışarıya doğru siyasi ve demokratik olarak değişime gittiği izlenimi oluşturmak için PKK’nın Avrupa’da son yıllarda isim değiştirdiğine işaret edilen raporda, talimatların büyük bölümünün yerel düzeyde kurulan dernekler üzerinden uygulandığı, bu derneklerin çatı oluşumunun ise 'NAV-DEM' olduğu vurgulandı.
'4 AYDA 13 MİLYON EURO TOPLANDI'
PKK’nın çeşitli alanlarda faaliyet gösteren dernekler de kurduğuna dikkati çekilen raporda, örgütün sadece 2015’in eylül ayından 2016’nın başına kadar düzenlenen kampanyada 13 milyon euro'dan fazla para topladığının altı çizildi. Raporda, PKK’nın topladığı paranın tahmini olarak 25 milyon avronun üzerinde olduğu, son 10 yılda örgütün topladığı paraların iki kattan fazla arttığı belirtildi.
PKK'lılara karşı 4 bin 400 soruşturma yürütüldü, 180 dava açıldı. Raporun tanıtımında konuşan Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, PKK’nın 1993’ten beri Almanya’da faaliyetlerinin yasaklandığını hatırlattı. Bunun yanı sıra bu ülkede PKK’nın kurduğu 53 örgütün de yasaklandığını belirten Maiziere, bu yılın mart ayında PKK'ya yönelik yasakların genişletildiği ve örgüt tarafından kullanılan başka sembollerin de yasakladığını kaydetti. Maiziere, 2004’ten bu yana Almanya'daki eyaletlerin PKK'yla ilişkili 4 bin 400 soruşturma yürüttüğünü belirtti. Federal Başsavcılığın da 2011’den sonra PKK ile ilişkili 180 dava açtığını anlatan Maiziere, 100’ün üzerinde PKK’lının kısmen hapis cezalarına çarptırıldığını kaydetti.
Maiziere, Alman topraklarında casusluk faaliyetlerine tahammül etmeyeceklerini, bunun tüm ülkeler için geçerli olduğunu kaydetti. FETÖ'nün nasıl değerlendirdiğine ilişkin bir soru üzerine Maiziere, bu konuda farklı görüşlere sahip olunabileceğini ifade ederek Almanya'daki yapılanmanın Alman anayasasına karşı faaliyetlerde bulunduğu yönünde somut ipucunun bulunmadığını söyledi.
SPUTNİK
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