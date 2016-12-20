Almanya'da bomba alarmı!
Almanya'nın Köln şehrinde tren istasyonunun bomba tehdidi üzerine boşaltıldı. Polise bomba ihbarını bir vatandaşın yaptığı öğrenilirken polis ekipleri arama yapmak için istasyona hareket etti.
Alman Bild gazetesi, tren istasyonunun bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldığını duyurdu. Telefonla yapılan bir ihbarın ardından tren istasyonunun boşaltıldığını doğrulayan Alman polisi ise, tehdidin geçerli olmadığını ve bölgede tehlike bulunmadığını açıkladı.
Dün gece Berlin'de Noel pazarına bir kamyonun girmesi sonucunda 12 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda insan yaralanmıştı.
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