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Almanya'da dehşet bilanço

Almanya'da dehşet bilanço.30018
  • Giriş : 09.07.2017 / 18:15:00

Almanya'nın Hamburg eyaletinde meydana gelen olaylarda çok sayıda kişi yaralandı.

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Yaralananların arasında çok sayıda polis var. Toplamda ise 400'den fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltı sayısının daha da artması bekleniyor.

Almanya'da G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Hamburg'daki yaşanan şiddet olaylarında, 476 polisin yaralandığı, 411 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Hamburg Eyalet Başbakanı Olaf Scholz, Hamburg İçişleri Senatörü Andy Grote, Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Martin Meyer ve G20'nin güvenliğinden sorumlu Emniyet Amiri Hartmut Dudde, düzenledikleri basın toplantısında, G20'nin bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.

Emniyet Amiri Dudde, 22 Haziran-9 Temmuz arasında yaşanan olaylarda 476 polisin yaralandığını, 411 kişinin gözaltına alındığını, 37 kişinin de tutuklandığını belirtti.

Dudde, daha önce Hamburg'da böyle bir durumun hiç yaşanmadığını vurguladı.

Eyalet Başbakanı Scholz da yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu dile getirerek, fedakarca görev yapan güvenlik güçlerine teşekkürlerini iletti.

Scholz, "Hamburg'daki güvenliği sağlama görevinin, kentin ve belki de Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük güvenliği sağlama görevi olduğunu" söyledi.

Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile hastanede tedavi gören yaralı polisleri ziyaret ettiklerini anımsattı.

Hamburg'daki protestoların çok kötü görüntülere sahne olduğuna dikkati çeken Scholz, gösteriler nedeniyle zarar gören araçların sahipleri ve iş yerleri yağmalananların zararlarının karşılanması için Başbakan Angela Merkel ile görüştüğünü ve bu konuda ivedilikle bir çözüm sağlanacağını dile getirdi.

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