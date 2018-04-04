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Almanya'da FETÖ'ye ait okul kapatıldı

Almanya'da FETÖ'ye ait okul kapatıldı.31291
  • Giriş : 04.04.2018 / 17:24:00

Almanya'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ait okul kapatıldı.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı olan ve Frankfurt'ta faaliyet gösteren Urselbach Gymnasium' lisesinin ocak ayı itibariyle sonlandırıldığı öğrenildi.

Almanya’nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Oberursel’de faaliyet  gösteren “Urselbach Gymnasium” isimli lisenin, sponsorların desteğini çekmesi,  öğrencilerin ilgi göstermemesi ve ödeme zorluklarına çözüm bulunamadığı  gerekçesiyle bu yılın ocak ayı itibarıyle faaliyetlerine son verdiği  bildirildi.

Söz konusu lisenin 1 Mart 2018 itibarıyle de iflas başvurusunda  bulunduğu ve Bad Homburg Bölge Mahkemesinin, Frankfurt hukuk bürosundan  avukatları iflas prosedürünün işlemesi için görevlendirdiği öğrenildi.

Öte yandan, okulun duvarına satılık ilanının asıldığı ve satış  işlemini bir emlak şirketinin yürüttüğü görülüyor.

TRT

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