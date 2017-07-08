Almanya'da gözaltı sayısı 265'e yükseldi
Almanya fena karıştı. Dünya liderlerinin buluştuğu G20 Zirvesi'nin yapıldığı Almanya'nın Hamburg kentinde protestolar bitmiyor. Şiddet olaylarında 213 polis yaralanırken, 265 protestocu da gözaltına alındı.
Hamburg'daki protestocuların merkez üssü olan Schanzenviertel bölgesinde dün gece yaşanan şiddet olaylarında göstericiler molotofkokteyli, demir çubuklar, yön levhaları, taş ve şişelerle polise ve çevredeki işyerlerine saldırdı.
Ellerinde demir sopa ve molotofkokteyli bulunan göstericilerin bölgedeki bazı binaların çatısına kaçması üzerine özel kuvvetler bölgeyi kontrol altına aldı. Yaklaşık 500 gösterici bir marketi yağmaladıktan sonra ateşe verdi.
Polis açıklamasında, dün geceki protestolarda 63 kişinin gözaltına alındığı ve 14 kişinin tutuklandığı duyurularak, gösterilerin bugün de sürmesinin beklendiği kaydedildi. Olaylarda yaralanan gösterici sayısıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
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