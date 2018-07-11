Almanya'da NSU davasında karar!
Almanya'da yaşayan Türklere yönelik cinayetlerle ilgili görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, NSU örgütünün lideri Beate Zschape'yi 10 farklı cinayetten suçlu bularak ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.
Almanya'da Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde 5 yılı aşkın süredir devam eden aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında karar açıklandı.
Almanya’da 8 Türk’ü öldüren neo-Nazi terör örgütü NSU üyesi Beate Zschaepe'ye ömür boyu hapis cezası verildi.
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Duruşmaya çok yüksek izleyici ilgisi olduğu için mahkeme kapısı önünde sabah saat 5'ten itibaren sıraya girilmesine izin verildi.. Akredite basın mensupları kimlik ve güvenlik kontrolünden geçtikten sonra salonda yerlerini aldı.
HÜRRİYET
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