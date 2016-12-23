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Almanya'da OHAL sinyali

Almanya'da OHAL sinyali.14164
  • Giriş : 23.12.2016 / 08:42:00

Almanya saldırı sonrası Verileri Koruma Kanunu'nun kapsamını genişletti.

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Geçtiğimiz günlerde Almanya'da meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Noel pazarı saldırısı sonrası Alman hükümeti yeni kararlar aldı.

Güvenlik önlemleri artırılan ülkede hükümet, OHAL'in ilk adımı sayılan bir hamlede bulundu. Buna göre Verileri Koruma Kanunu'nun kapsamı genişletildi.

Terör saldırısı ile sarsılan Alman hükûmeti, OHAL’in bir adım öncesi olarak kabul edilen, güvenlik tedbirlerini artırmak maksadıyla Verileri Koruma Kanunu’nun kapsamını genişletmek için düğmeye bastı. Alman Hükûmet Sözcüsü Steffen Seibert “Breitscheidplatz’daki Noel pazarına yönelik saldırı, suçluların, mümkün olan en büyük hasara yol açabilmek için çok işlek olan kamu yerlerini seçtiklerini açık bir şekilde göstermiştir. Federal hükûmet, kamu yerlerindeki video gözetlemelerini daha iyi hâle getirmek ve böylece Almanya’daki güvenliğin daha da artırılmasını sağlayabilmek için Verileri Koruma Yasası’nda değişiklikler yapılmasını öngören tasarı kabul edildi” dedi.

Spor ve eğlence alanlarının, alışveriş mağazalarının ve Noel pazarlarının da daha iyi izlenmesi gerektiğini anlatan Seibert, federal polis tarafından kameralarla gözetlenen tren istasyonları ve havalimanlarının yanı sıra özel otobüs şirketi ve araba vapuru terminallerinin de gözetim altında tutulabileceğini bildirdi. Bu arada, olayın meydana geldiği pazar alanında anma törenleri de devam ediyor. Köln’de yaşayan Türkler de olay yerine giderek ölenleri anma törenine katıldı. Meydandaki taş duvara Almanca olarak “Berlin ile birlikteyiz” yazan Türkler, katliam alanına karanfiller bıraktı.

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