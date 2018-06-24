Almanya'da patlama yaşandı: 25 kişi yaralandı
Almanya'nın Wuppertal şehrinde meydana gelen patlama korkuttu. Bir binanın çökmesi sonucu 25 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Alman basının aktardığı haberlere göre, yaralılardan dördünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Sosyal medyada binaya ait fotoğraflar paylaşılıyor.
HÜRRİYET
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